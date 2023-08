ENEM: Quais são as cinco competências da redação do exame?

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é um dos principais meios de acesso ao ensino superior no Brasil, sendo realizado por milhões de estudantes que concluem o 2º grau ou que estão em processo de conclusão (1º ano e 2º ano).

Com 190 questões objetivas mais uma redação, o ENEM é uma prova realizada em dois dias e que exige do aluno conhecimentos acerca do que foi abordado durante toda sua formação escolar, desde cálculos simples aos mais complexos, de conhecimento linguístico básico à estruturação de um texto.

Na redação, por exemplo, o estudante redige um texto dissertativo-argumentativo e é avaliado sob cinco competências, que têm como objetivo tornar a avaliação da redação padronizada para todos os participantes.

Quais as cinco competências da redação do ENEM?

Geralmente formada por um tema sobre algum problema da sociedade, a redação do ENEM exige do aluno as seguintes competências para tirar nota máxima (1000 pontos):

1 – Domínio da escrita formal da Língua Portuguesa

Na competência 1, o participante deve redigir uma redação que esteja dentro da norma culta da Língua Portuguesa, ou seja, de acordo com as regras de ortografia, como acentuação, uso do hífen, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, pronomes, pontuação e crase.

Confira abaixo os seis níveis de desempenho da competência 1:

200 pontos Demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência. 160 pontos Demonstra bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com poucos desvios gramaticais e de convenções de escrita. 120 pontos Demonstra domínio mediano da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com alguns desvios gramaticais e de convenções da escrita. 80 pontos Demonstra domínio insuficiente da modalidade escrita formal da língua portuguesa, com muitos desvios gramaticais, de escolha de registro e de convenções da escrita. 40 pontos Demonstra domínio precário da modalidade escrita formal da língua portuguesa, de forma sistemática, com diversificados e frequentes desvios gramaticais, de escolha de registro e de convenções da escrita. 0 pontos Demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa.



2 – Compreender o tema e não fugir da proposta da redação do Enem

A segunda competência segue como critério de avaliação a capacidade do estudante de critério de avaliação de compreender a proposta, redigir o texto dentro da estrutura dissertativa e utilizar repertórios socioculturais. Dessa forma, os padrões avaliam as habilidades de leitura e escrita dos participantes, além de avaliar a organização e delineamento de temas mais amplos.

Para organizar o texto em uma estrutura argumentativa, os candidatos devem utilizar a seguinte estrutura:

Introdução;

Desenvolvimento;

Conclusão.

Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), repertório sociocultural é "toda e qualquer informação, fato, citação ou experiência vivida que, de alguma forma, contribui como argumento para a discussão proposta pelo participante”.

Sendo assim, o participante pode utilizar aquilo que aprendeu durante os seus anos de estudo, que podem ser por frases, citações de pensadores, filmes, séries, livros e tudo que que tiver ligação ao tema proposto, para assim ser considerado válido e produtivo.

Os seis níveis de desempenho da competência 2 são:

200 pontos Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo-argumentativo. 160 pontos Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta bom domínio do texto argumentativo-dissertativo, com proposição, argumentação e conclusão. 120 pontos Desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta domínio mediano do texto dissertativo-argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. 80 pontos Desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos de textos motivadores ou apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo-argumentativo, não atendendo à estrutura com proposição, argumentação e conclusão. 40 pontos Apresenta o assunto, tangenciando o tema, ou demonstra domínio precário do texto dissertativo-argumentativo, com traços constantes de outros tipos textuais. 0 pontos Fuga ao tema/não atendimento à estrutura dissertativo-argumentativa. Nestes casos a redação recebe nota zero e é anulada.

3 – Organização das ideias

O candidato deverá redigir um texto dissertativo argumentativo, expressando claramente suas ideias e argumentos, demonstrando seu posicionamento em relação ao tema proposto. Assim, além da organização das ideias, essa habilidade avalia a coerência e a plausibilidade entre as ideias apresentadas no texto.

Além disso, essa habilidade avalia sua argumentação, devendo o candidato expressar suas opiniões de forma clara e convincente. Seguindo a estrutura do texto de argumentação da dissertação e usando a biblioteca cultural para argumentação, os participantes poderão escrever dissertações bem desenvolvidas.

Abaixo estão os seis níveis de desempenho da competência 3:

200 pontos Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, de forma consistente e organizada, configurando autoria, em defesa de um ponto de vista. 160 pontos Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, limitados aos argumentos dos textos motivadores e pouco organizados, em defesa de um ponto de vista. 120 pontos Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, limitados aos argumentos dos textos motivadores e pouco organizados, em defesa de um ponto de vista. 80 pontos Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, mas desorganizados ou contraditórios e limitados aos argumentos dos textos motivadores, em defesa de um ponto de vista. 40 pontos Apresenta informações, fatos e opiniões pouco relacionados ao tema ou incoerentes e sem defesa de um ponto de vista. 0 pontos Apresenta informações, fatos e opiniões não relacionados ao tema e sem defesa de um ponto de vista.

4 – Coesão e coerência na redação do enem

A quarta competência avalia a organização do texto do candidato, analisando a expressão do texto, onde parágrafos e frases devem se conectar entre si, garantindo ordem coerente e interdependência na escrita.

Para alcançar a pontuação mais alta, não se esqueça de usar conectivos para conectar uma frase a outra. Portanto, use preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais para estabelecer inter-relações entre frases e parágrafos

Confira a seguir os seis níveis de desempenho da competência 4:

200 pontos Articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. 160 pontos Articula as partes do texto, com poucas inadequações, e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. 120 pontos Articula as partes do texto, de forma mediana, com inadequações, e apresenta repertório pouco diversificado de recursos coesivos. 80 pontos Articula as partes do texto, de forma insuficiente, com muitas inadequações e apresenta repertório limitado de recursos coesivos. 40 pontos Articula as partes do texto de forma precária. 0 pontos Não articula informações.

5 - Proposta de Intervenção

Nesta última competência, o candidato deve redigir uma proposta de intervenção sobre o tema, ou seja, apontar uma iniciativa para enfrentar o problema abordado na edição em que participa. Para que uma proposta de intervenção seja considerada completa, ela deve conter cinco elementos, além da conformidade com os direitos humanos, que são: sujeito, ação, meio, finalidade e detalhamento.

Os seis níveis de desempenho da Competência 5 são os seguintes:

200 pontos Elabora muito bem proposta de intervenção, detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. 160 pontos Elabora bem proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. 120 pontos Elabora, de forma mediana, proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada com a discussão desenvolvida no texto. 80 pontos Elabora, de forma insuficiente, proposta de intervenção relacionada ao tema, ou não articulada com a discussão desenvolvida no texto. 40 pontos Apresente proposta de intervenção vaga, precária ou relacionada apenas ao assunto. 0 pontos Não apresenta proposta de intervenção ou apresenta proposta não relacionada ao tema ou ao assunto.

Como é calculada a nota da redação do ENEM?

O avaliador corrigirá sua redação e escolherá um nível de cada competênncia, somando, assim, a nota final de sua redação do ENEM. A avaliação mais detalhada do texto, chamada vista pedagógica, fica disponível no boletim de notas da edição referente na Página do Participante.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)