Enem 2023: prova de Geografia exige atenção à interdisciplinaridade e compreensão de temas sociais

Trazendo para debate questões como globalização e, até mesmo, o clima, a prova de Geografia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) requer dos candidatos uma compreensão do mundo atual a fim de relacionar com os fenômenos sociais, além de associar com outras discussões nas demais disciplinas da área de Ciências humanas e suas tecnologias. Entretanto, a Geografia abrange diversos conceitos que demandam uma preparação de estudo estratégica. Entre as habilidades essenciais para uma boa prova, compreensão e interpretação dos conceitos são de suma importância, conforme apontam professores da disciplina.

O tempo é um fator chave durante a preparação, como lembra o professor de Geografia, Leudes Sarges. Devido à gama de conteúdo que a disciplina abrange, um roteiro de conteúdo é um dos passos essenciais no dia a dia dos candidatos. Tudo isso definindo e reservando um período dedicado aos estudos. Leudes lembra, também, que é importante conciliar os estudos com as demais tarefas do dia a dia, já que hábitos comuns da rotina são importantes também para evitar uma sobrecarga.

Leudes Sarges, professor de Geografia, elenca o que os candidatos que preparam-se para o Enem devem dominar (Ivan Duarte)

“Quanto mais a gente economizar e otimizar o nosso tempo nos estudos, vai ser muito rentável. Então, depois dele [o aluno] conseguir organizar o seu tempo, anotar, sincronizar isso em uma agenda, também quais tarefas cotidianas, com seus horários de estudo, também vai ser muito importante. Ele vai desenvolver, a partir daí, o hábito de cumprir aqueles horários, de cumprir aquela agenda e vai ajudar muito ele na preparação para o Enem”, destacou Sarges.

A interdisciplinaridade, assim como nas demais áreas do Enem, também deve ser um fator de atenção dos alunos, segundo o professor de Geografia Antônio Carvalho. “A disciplina de Geografia é versátil e permite relacionar vários conteúdos com tópicos de História, Sociologia, Filosofia e até disciplinas de outras áreas do conhecimento, como Biologia e Física. Portanto, é preciso dominar os principais tópicos e estar bem informado”, apontou Antônio.

“A Geografia é disciplina que une as ciências da natureza com as humanas. Ela permitiu os avanços do século XIX e fez com que chegássemos aos dias de hoje. Como consequência, ela também está por trás da economia e da política. A leitura acerca das bases históricas para compreensão do mundo atual e manter-se sempre atualizado são fundamentais para um bom desempenho na prova de Geografia”, completou Carvalho.

Professor Antonio Carvalho dá enfoque na questão da prova de Geografia ser interdisciplinar (Arquivo Pessoal)

Estratégias

Uma dica que pode ser eficaz na memorização do conteúdo é a produção de resumos como os temas ministrados na sala de aula. O professor destaca que uma preparação adequada ajuda no controle da ansiedade e do nervosismo no dia da prova, enfatiza o professor. É importante que os estudantes “escrevam bastante. Escrever faz bem. O resumo, a síntese dos conteúdos ajuda muito no que diz respeito à memorização, à aprendizados e, principalmente, à compreensão”, detalhou o professor.

De acordo com Leudes, se ater e discutir temas cotidianos e da atualidade também é importante no processo de preparação para a prova. “O aluno pode compartilhar com os amigos, os colegas, os pais, os professores e esses temas que estão saindo na televisão sobre a guerra da Ucrânia, a tensão no sudeste asiático, envolvendo a Coréia. Quando o aluno se mantém atualizado, ele ganha conteúdo e acaba sendo aquele aluno que vai tá saindo na frente”, frisou.

Por estudar o espaço geográfico, além da relação entre a sociedade e o meio, diversos conceitos podem ser cobrados, considera Leudes. Isso tudo enfatizando nas relações sociais, econômicas, políticas e, até mesmo, culturais. “Temas como meio ambiente, urbanização, industrialização, espaço agrário no mundo e no Brasil e globalização são assuntos muito recorrentes, principalmente nas últimas edições. E por serem assuntos muito recorrentes esses assuntos precisam ter uma atenção”, afirmou Leudes.

O professor Leudes cita que os alunos devem ter uma rotina de estudos definida (Ivan Duarte / O Liberal)

“Se eu falar especificamente do meio ambiente, sem dúvida nenhuma, é o assunto chave do Enem, por se tratar de um assunto em nível global que vem sendo debatido amplamente no mundo. Seja nas conferências, nos congressos, nas universidades, dada a exploração de recursos naturais e a interferência do homem que tem causado profundos problemas, impactos que têm atingido a natureza como um todo”, enfatizou.

O espaço geográfico também é pauta no Enem, conforme cita o professor Antonio Carvalho. “Geografia é a ciência que estuda o espaço e a relação que ele possui com o ser humano. Vale destacar que, além desses tópicos importantes, existem também cinco temas atrelados a eles, que são: Território e Localização; Lugar; Interação Humana com o Ambiente; Movimento; e Região”, declarou Antônio.

“Na Geografia, as habilidades relacionadas a compreensão, interpretação, comparação e análise dos fenômenos sociais e ambientais contidos em específico nas competências 2, 4 e 6 da prova de Humanas do Enem, que tratam da representação espacial e movimentos humanos, desenvolvimento tecnológico e relações homem x natureza, respectivamente, merecem atenção especial por parte dos candidatos”, finalizou Carvalho.

Aposta em temas chaves para o Enem 2023

Questões ambientais

Modernização da agropecuária

Globalização e tecnologias

Urbanização mundial

Dinâmica demográfica

Conflitos étnicos recentes

A estrutura da terra e a litosfera

Climas e hidrografia mundial

Cartografia

Aspectos gerais do Brasil

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)