ENEM: como são as provas do exame?

Um dos principais meios de ingresso ao ensino superior no Brasil, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) tem a participação de milhões de estudantes todos os anos. A aplicação das provas geralmente ocorre em novembro, mas, a preparação dos candidatos começa muito antes, tendo em vista a extensão do conteúdo

Para não se surpreenderem durante as provas, é importante que os estudantes saiam de casa antes do exame sabendo as exigências que encontrarão durante a realização do exame.

VEJA MAIS

Como são as provas do ENEM?

Realizado em dois domingos do mês de novembro, o ENEM contém duas provas divididas em quatro áreas: Linguagens e Códigos; Ciências Humanas; Ciências da Natureza; Matemática e uma redação disserativa-argumentativa.

O formato do exame consiste em questões objetivas, ou seja, somente de marcar. As respostas definitivas são aquelas marcadas no cartão-resposta, que não é substituível em caso de rasura ou danificação.

Primeiro domingo

No primeiro domingo, o participante realizará uma prova com 90 questões objetivas sobre divididas sobre as seguintes áreas:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias:

Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol)

Língua Portuguesa

Literatura;

Artes;

Educação Física;

Tecnologias da Informação e Comunicação.

A parte de Língua Estrangeira possui cinco questões referentes ao idioma escolhido durante a inscrição.

Ciências Humanas e suas Tecnologias:

História;

Geografia;

Filosofia;

Sociologia.

Redação

Além das 45 questões, a parte de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias do ENEM exige uma redação dissertativa-argumentativa de 7 a 30 linhas. O estudante tem direito a uma folha de rascunho para, caso queira, redigir o texto antes de passar a folha original.

Alinhado à algum aspecto da sociedade, o tema da redação é uma proposta que exige um posicionamento do participante. Por isso, a argumentação deve ser o ponto principal do texto, seguindo as cinco competências, valendo até 200 pontos cada uma, totalizando 1000 caso cumpridas completamente. São elas:

Competência 1: Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa.

Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Competência 2: Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa.

Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa. Competência 3: Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista.

Competência 4: Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação.

Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Competência 5: Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

​Segundo domingo

No segundo dia de prova, uma semana após o primeiro, o estudante terá que resolver mais 90 questões objetivas sobre as seguintes àreas:

Ciências da Natureza e suas Tecnologias:

Química;

Física;

Biologia.

Matemática e suas Tecnologias

Como o segundo dia de prova exige bastante cálculos - alguns complexos -, é dado ao participante uma folha de rascunho para que não risquem o caderno de questões.

Pode rabiscar o caderno de questões?

Como será avaliado somente as respostas contidas no cartão-resposta, a resposta é sim, pode riscar o caderno de questões.

Por outro lado, como dito acima, os cartões-respostas não podem ser rasurados ou danificados, pois não serão substítuidos. O mesmo serve para a folha de redação definitiva. Por isso, o estudante deve ter bastante cuidado e atenção ao destacá-los do caderno de questões e utilizá-los.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)