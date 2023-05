Enem: veja o passo a passo da inscrição

Um dos principais meios de acesso ao ensino superior, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é feito anualmente por milhões de estudantes. Os candidatos à avaliação deste ano podem se inscrever de 5 a 16 de junho. O edital do exame, aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), já está disponível para consulta dos participantes, que queiram se informar quanto às datas e exigências das provas.

Uma etapa a que o aluno deve prestar bastante atenção é a inscrição, já que algumas informações são determinantes para a efetivação do processo, como o local de prova, por exemplo. Confira abaixo o passo a passo das informações que serão solicitadas no processo de inscrição.

Passo a passo para fazer a inscrição no ENEM

1 - Página do participante

O participante que for realizar o ENEM deve ter ou criar uma conta no site do Governo Federal para usar na Página do Participante, onde poderá realizar a inscrição, acompanhar pedidos, verificar notas etc. Uma assistente virtual irá lhe auxiliar durante todo o processo de inscrição. Veja abaixo o que informar e escolher:

2 - Informar os dados pessoais

Ao clicar em "Inscrição" você deve realizar um teste para o o site verificar se você não é um robô. Após isso, veja o que informar:

Informe seu CPF e data de nascimento; Em outra tela, preencha com informações como sexo, cor/raça, estado civil e nacionalidade; Informe cidade e o estado onde você nasceu; Coloque seu CEP. Caso não saiba, um sistema do Correios ajuda à sabe. Veja aqui

3 - Prova com acessibilidade

Em um momento da inscrição, a assistente virtual perguntará se você precisa recursos de acessebilidade. Caso você precise, clique em "preciso" na tela. O ENEM oferece acessibilidade para pessoas com:

Autismo;

Baixa visão;

Cegueira;

Deficiência auditiva;

Déficit de atenção;

Deficiênia intelectual (mental);

Discalculia;

Dislexia;

Estudante em situação de Classe Hospitalar;

Gestante;

Lactante;

Surdez;

Surdocegueira;

Visão monocular;

Outra condição específica.

As adaptações previstas para o atendimento especializado podem ser no formato da prova, na duração do exame ou na sala e mobiliário.

4 - Escolha da Língua Estrangeira

O aluno tem que escolher uma língua estrangeira que fará parte da prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. As opções são Inglês ou Espanhol, sendo cinco questões referentes à uma lingua estrangeira escolhida.

5 - Informar a escolaridade

Para realizar o ENEM, o participante deve estar cursando o ensino médio ou finalizado, supletivo ou Encceja, se é/foi de escola pública ou privada. Caso o aluno não esteja cursando o último ano do ensino médio, fará a prova como treineiro, não podendo utilizar a nota para programas como Fies, SiSU e ProUni.

6 - Responder questões sobre a situação econômica

Nessa etapa, o aluno responderá à 25 perguntas para que o Inep tenha ciência sobre o perfil econômico e social de você e da sua família, como quantos quartos tem sua casa; se tem acesso à internet; quantas pessoas moram em sua casa etc.

7 - Celular e E-mail

O aluno deve informar um número de telefone e um e-mail para que a instituição entre em contato, caso necessário.

8 - Selecionar a cidade de prova

Nessa etapa, o aluno deve escolher o município e o estado para realizar o ENEM. O local de prova é escolhido pelo Inep, divulgado dias antes na Página do Participante.

9 - Confirmar os dados

Agora que tudo foi preenchido, o aluno poderá revisar os dados e opções informados(as) para analisar se tudo consta como correto. Caso sim, clique em "Confirmo a opção de língua estrangeira, modalidade e município de prova para a realização do Exame".

Após confirmado, os dados não podem ser alterados. Portanto, preencha e verifique com bastante atenção.

10 - Pagamento da taxa de inscrição

Após finalizada a informações de dados, o aluno deverá pagar uma taxa de inscrição - exceto isentos. Na página do participante, o assistente virtual "Beto" poderá auxiliar na visualização ou download do boleto com o código de barras.

O boleto pode ser pago em caixas lotéricas, agências bancárias, agências dos Correios que tenham o Banco Postal, internet banking e aplicativos de bancos.

O cartão de confirmação é disponibilizado somente para quem efetuar o pagamento - salvo em alunos com direito a isenção. Não é obrigatório levar o cartão no dia da prova, mas ele serve como auxílio para os participantes e para os aplicadores da prova.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)