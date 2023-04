Enem 2023: quanto custa a taxa de inscrição? veja o valor

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), um dos maiores meios de acesso ao ensino superior, ocorrerá nos dias 5 e 12 de novembro de 2023, e os estudantes que desejarem participar do exame poderão se inscrever durante o período de 5 a 16 de junho. Para custear a aplicação de uma prova para milhões de brasileiros, o Governo Federal cobra uma taxa de pagamento de inscrição para aqueles que não se encaixarem nos requisitos da isenção. Confira quanto custa o valor da taxa de inscrição do ENEM 2023.

Com exceção dos isentos, os candidatos terão que pagar R$ 85,00 pela inscrição para assim receberem o cartão de confirmação na Página do Participante do Inep. Vale ressaltar que o Ministério da Educação (MEC) não abre exceções e não aceita pagamentos após a data de vencimento.

VEJA MAIS

Como realizar o pagamento da inscrição do ENEM?

Os candidatos do ENEM 2023 tem até as 23h59 da data de vencimento da inscrição para realizarem o pagamento de R$ 85,00. O valor pode ser pago em qualquer agência bancária, posto dos correios ou casa lotérica de todo o Brasil

Inscrição para o ENEM 2023

Tanto alunos do terceiro ano quanto os outros alunos do ensino médio, que participarão como treineiros, podem se inscrever para realizar a prova. Confira os passos para se inscrever:

Acesse o site do Inep Selecione “Fazer Inscrição” Informe os dados pessoais solicitados Conclua e faça o pagamento da inscrição - exceto em pedido de isenção

Confira a data e resultado das modalidades:

Enem Regular

Inscrição: 5 a 16 de junho

Data da prova: 5 e 12 de novembro

Gabarito: 24 de novembro

Resultado: 16 de janeiro de 2024

Enem para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL)

Inscrição: 9 a 27 de outubro

Prova: 12 e 13 de dezembro

Gabarito: 27 de dezembro

Resultado: 16 de janeiro

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)