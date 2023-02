ENEM 2023: Saiba sobre o edital, isenção, inscrição, dias da prova e resultado

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2023 é uma das principais avaliações para quem deseja ingressar no ensino superior. Portanto, muitos estudantes procuram informações sobre o exame deste ano para ajustarem suas rotinas de estudo.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) dispõe de um cronograma para informar os participantes sobre o edital, o período para solicitar isenção, os dias da prova e a data do resultado. Confira:

Edital ENEM 2023

O edital do ENEM 2023 estará disponível no mês de maio no site do Inep. O documento serve para saber detalhes aprofundados referentes ao processo seletivo.

Isenção para o ENEM 2023

Para os alunos que não tiverem condições de pagar a taxa de inscrição do ENEM 2023, pode recorrer ao pedido de isenção. O período para solicitar é de 2 a 15 de abril.

Quem pode pedir isenção?

Estudantes do 3º ano do ensino médio da rede pública de ensino;

Alunos do 3º ano do ensino médio de escola particular com bolsa integral;

Estar cadastrado no CADÚNICO e ter renda mensal de no máximo um salário mínimo e meio.

Participante que declare situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda

Como pedir isenção?

Se o aluno se encaixar nos requisitos listados acima, pode pedir a isenção do pagamento da taxa no momento da inscrição. Confira os passos:

1 - Acesse o site do Inep para se inscrever no ENEM

2 - Vá para “Inscrições”

3 - Preencha o formulário com suas informações pessoais

4 - Selecione a isenção de taxa

5 - Responda algumas perguntas sobre renda mensal e informações sobre a habitação que mora

Quem se encaixar nos requisitos e tiver o pedido negado pode recorrer pelo site do Inep.

Resultado da Isenção

O resultado sai no site do INEP para o aluno em até 48h após a solicitação de isenção. Para consulta do resutado, o participante deve inserir dados pessoais no site, como CEP, clicar na figura disponibilizada e depois em “enviar”. Após entrar na página saberá se o pedido de isenção da taxa do Enem 2023 foi ou não autorizado.

Inscrição para o ENEM 2023

Tanto alunos do terceiro ano quanto os outros alunos do ensino médio, que participarão como treineiros, poderão se inscrever para realizar a prova. Confira os passos para se inscrever:

1 - Acesse o site do Inep

2 - Selecione “Fazer Inscrição”

3 - Informe os dados pessoais solicitados

4 - Conclua e faça o pagamento da inscrição - exceto em pedido de isenção

Confira a data e resultado das modalidades:

Enem:

Inscrição: 8 a 19 de maio

8 a 19 de maio Data da prova: 5 e 12 de novembro

5 e 12 de novembro Gabarito: 24 de novembro

24 de novembro Resultado: 16 de janeiro de 2024

Enem para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL)

Inscrição: 9 a 27 de outubro

9 a 27 de outubro Prova: 12 e 13 de dezembro

12 e 13 de dezembro Gabarito: 27 de dezembro

27 de dezembro Resultado: 16 de janeiro

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)