Enem 2023: Inep divulga calendário das provas; veja o período de inscrição e outros cronogramas

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou um calendário com as principais avaliações de 2023, nesta segunda-feira (02). O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), por exemplo, abre inscrições no dia 8 de maio e termina no dia 19 do mesmo mês. Pelo cronograma, o exame vai ser realizado entre 5 e 12 de novembro e os resultados serão divulgados no dia 16 de janeiro de 2024.

Além do Enem, o Inep informou as datas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) e diversas outras avaliações. Veja o calendário do Inep sobre as avaliações educacionais de 2023:

Enem 2023

Inscrição: 8 a 19 de maio

Data da prova: 5 e 12 de novembro

Resultados 16 de janeiro de 2024

Enem para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL)

Inscrição: 9 a 27 de outubro

Prova: 12 e 13 de dezembro

Resultado: 16 de janeiro

Encceja regular

Inscrição: 22 de maio a 2 de junho

Prova: 27 de agosto

Resultado: 22 de dezembro

Encceja regular PPL

Inscrição: 24 de julho a 4 de agosto

Prova: 17 e 18 de outubro

Resultado: 22 de dezembro

Encceja Exterior

Inscrição: 17 a 28 de julho

Prova: 22 de outubro

Resultado: 22 de dezembro

Encceja Exterior PPL

Inscrição: 17 a 28 de julho

Prova: 23 de outubro a 3 de novembro

Resultado: 22 de dezembro

Estudo Internacional de Tendências em Matemática e Ciência (TIMSS)

Aplicação: 2 a 27 de outubro

Enade

Inscrição: 27 de junho a 31 de agosto

Prova: 26 de novembro

Resultado: 10 de setembro de 2024

Celpe-Bras – 1ª edição

Inscrição: 13 a 24 de fevereiro

Prova: 25 a 27 de abril

Resultado: 30 de junho

Celpe-Bras – 2ª edição

Inscrição: 7 a 18 de agosto

Prova: 24 a 26 de outubro

Resultado: 15 de dezembro

Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb)

Inscrição: 23 de outubro a 3 de novembro

Resultado: 24 de setembro de 2024

Revalida 2023/1 – 1ª etapa

Inscrição: 16 a 20 de janeiro

Prova: 5 de março

Resultado: 8 de maio

Revalida 2023/1 – 2ª etapa

Inscrição: 15 a 19 de maio

Prova: 24 e 25 de junho

Resultado: 29 de setembro

Revalida 2023/2 – 1ª etapa

Inscrição: 21 a 27 de junho

Prova: 6 de agosto

Resultado: 2 de outubro

Revalida 2023/2 – 2ª etapa

Inscrição: 9 a 13 de outubro

Prova: 2 e 3 de dezembro

Resultado: 10 de fevereiro

Censo Escolar 2023

Inscrição: 24 de maio a 31 de julho

Resultados: 31 de janeiro de 2024

Censo da Educação Superior

Inscrição: 2 de fevereiro a 23 de junho

Resultado: 19 de setembro

Indicadores de cálculo das metas do PNE

Inscrição: Outubro de 2022 a março de 2023

Resultado: 25 de junho de 2023

Taxas de Transição Escolar 2020-2021

Resultado: 27 de abril

Indicador de Remuneração Média dos Docentes da Educação Básica — dados até 2020

Resultado: 27 de julho

Relatório Education at a Glance (INES/OCDE)

Resultado: Setembro de 2023

Anuário Estatístico da Educação Profissional e Tecnológica – dados até 2022

Resultado: 26 de outubro

Conceito Enade e Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD)

Resultado: 10 de setembro

Conceito Preliminar de Curso (CPC) e Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC)

Resultado: 15 de dezembro