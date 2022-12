Mais de 53 mil alunos se pré-matricularam em escolas estaduais; prazo encerra no dia 7 de janeiro

O período de pré-matrícula para novos alunos na rede pública estadual encerra no dia 7 de janeiro de 2023. Até esta quinta-feira (29), 53 mil inscrições já haviam sido realizadas, como aponta levantamento da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Neste ano, 180 mil novas vagas foram criadas, levando a capacidade de atendimento da rede estadual a cerca de 700 mil estudantes.

As pré-matrículas podem ser feitas pelo site www.seduc.pa.gov.br (24h por dia) ou pela Central de Atendimento (0800.280.0078), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A partir do dia 11 de janeiro, a Seduc vai iniciar o período de confirmação das inscrições

Estudantes que já estão matriculados em 2022 não podem fazer esse procedimento de pré-matrícula, pois a vaga para o ano/série subsequente já está garantida, explica a Seduc. Para aqueles que desejam mudar de escola, é necessário aguardar o lançamento das notas da 4ª avaliação para poder solicitar o documento que permite a mudança.

“No ato da pré-matrícula, serão solicitadas algumas informações, entre elas: o nome completo do aluno, data de nascimento, nome dos pais, a escola na qual pretende aquela vaga, qual é o ano/série e o turno que esse aluno irá cursar, o endereço completo, o bairro e o CEP”, detalha a secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga.



Confira os documentos necessários para pré-matrícula e matrícula

- Original e cópia da certidão de nascimento, certidão do registro civil ou RG;

- CPF e comprovante de residência atual;

- duas fotos 3x4 recentes;

- carteira de vacinação (crianças, jovens e adultos);

- comprovante de imunização contra a Covid-19 (para quem tiver acima dos 12 anos);

- inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) – somente a cópia da frente (folha resumo);

- ressalva ou histórico escolar originais.

Veja o cronograma da matrícula para o ano letivo 2023

- Até 7 de janeiro de 2023: Pré-matrícula para novos alunos.

- 11, 12 e 13 de janeiro: confirmação de matrícula para novos alunos com deficiência.

- De 16 a 20 de janeiro: confirmação para os demais novos alunos: 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental; turmas multisseriadas anos iniciais do Ensino Fundamental I; 1ª a 4ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Fundamental; Saberes da Terra – Fundamental; Sistema Organizacional Modular de Ensino (Some) Fundamental; Educação Infantil Indígena - Pré-escola; e Educação Indígena Ensino Fundamental I e II.

- 23 a 27 de janeiro: confirmação para os alunos do Ensino Médio (1ª a 3ª série); 1ª e 2ª etapas da EJA Médio; Sistema Educacional Interativo (SEI); Some Ensino Médio; EJA Campo Ensino Médio e Educação Indígena Ensino Médio.