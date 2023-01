Sophos prepara nova unidade com estrutura completa no coração da Marambaia

Ano novo, com unidade nova. É assim que o Colégio Sophos inicia o ano de 2023, oferecendo aos seus alunos uma nova unidade da instituição de ensino que é referência na capital paraense. O novo espaço, localizado no coração da Marambaia, um dos bairros mais populosos da cidade, vai garantir muito mais conforto e, claro, o ensino de qualidade que só o Sophos oferece.

As obras seguem a todo vapor, para entregar uma escola que o bairro da Marambaia merece. Toda a estrutura da nova unidade do Colégio Sophos, localizada na Tavares Bastos, foi pensada e planejada para oferecer uma excelente infraestrutura aos alunos, com um espaço amplo, aberto e inspirador, pronto para recebê-los nos melhores momentos de suas vidas.

A expectativa para entrega e inauguração da nova unidade do Sophos aumenta a cada dia para o gestor de projetos Augusto Vieira (André Oliveira/O Liberal)

"Nossa expectativa está grandiosa. Nós vamos ter um acolhimento diferenciado com os alunos e para os pais, sem falar em todo o know How que a gente tem nesse processo de ensino-aprendizagem na região de Belém", ressalta o gestor de projetos do Colégio Sophos, Augusto Vieira.

As obras da nova unidade do Colégio Sophos estão a todo vapor e devem ser entregues até o início do mês de fevereiro (André Oliveira/O Liberal)

Infraestrutura e educação de qualidade

Com uma área de cerca de 6 mil m², a nova unidade da Tavares Bastos vai contar com um amplo espaço de recreação, salas climatizadas, quadra poliesportiva, salas de leitura e muito mais. Além disso, o Sophos possui um excelente corpo docente formado por especialistas e mestres, e tem parcerias com a Escola da Inteligência, que oferece apoio socioemocional desde as séries iniciais até o ensino médio, com o programa bilíngue PES Language Program, das turmas do jardim I ao 5º ano/9, e com o Sistema SAE Digital, que desenvolve materiais didáticos que colocam o aluno no centro do processo de ensino e de aprendizagem.

"A gente tá trazendo uma escola dentro de um padrão novo, uma escola grande, confortável, com quadra de esportes, área de lazer, biblioteca, auditório, e etc, com todo o conforto para que o aluno possa desempenhar a sua principal atividade, que é estudar, mas que tenha esse arcabouço pedagógico da nossa instituição, que é a capacidade que nós temos, com toda a nossa equipe técnica-pedagógica, que é formar pessoas e que, naturalmente, irão passar no Enem", destaca o diretor pedagógico da nova unidade do Sophos, Manuel Albino.

O diretor pedagógico da nova unidade do Colégio Sophos, Manuel Albino, destaca que o espaço vai garantir mais conforto e qualidade no ensino para os alunos (André Oliveira/O Liberal)

O Colégio Sophos oferece educação para a vida toda, com turmas do Maternal até o Ensino Médio, além das turmas pré-Enem. As matrículas da instituição, que possui unidades na Augusto Montenegro, Tavares Bastos e em Paragominas, já estão abertas e as aulas iniciam no dia 2 de fevereiro. Invista no futuro do seu filho. Venha para o Sophos!