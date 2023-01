Novo ministro da Educação ressalta compromisso com alfabetização e verba para universidades

Em discurso durante a cerimônia de posse, nesta segunda-feira (2), o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), afirmou que a alfabetização de crianças na idade correta é uma das prioridades da pasta durante os cem primeiros dias. Com informações da Agência Estado.

O ex-governador do Ceará destacou as experiências do Estado nordestino. Camilo lembrou vários dados dos resultados do Ceará, como o fato de que 87 das 100 escolas mais bem posicionadas no ranking do Índice de Qualidade da Educação (Ideb), principal indicador do MEC, serem do Ceará.

Estavam presentes os governadores de vários Estados do Nordeste, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, a da Saúde, Nísia Trindade e os ex-ministros da Educação, Renato Janine Ribeiro, Cristovam Buarque, Cid Gomes e Henrique Paim.

Camilo foi aplaudido várias vezes durante o discurso ao falar da valorização dos professores e das universidades federais.

"Pretendo reforçar o orçamento das nossas universidades, que foram sucateadas no último governo, com uma visão equivocada, distorcida, de viés ideológico. A universidade precisa ser um espaço democrático, livre, que estimule a criatividade, a liberdade de expressão e um olhar mais solidário e humano".

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)