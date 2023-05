Enem 2023: matriz de referência para o exame é divulgada

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das principais avaliações para quem deseja ingressar no ensino superior. Por isso, muitos estudantes procuram informações sobre a avaliação deste ano para irem bem na prova. Uma delas é a matriz de referência, um documento oficial do Ministério da Educação (MEC) sobre as competências exigidas em cada prova.

Desde 2009, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) segue a mesma matriz de referência para o Enem. Clique aqui para visualizar ou baixar o documento.

No entanto, quem participar do Enem a partir de 2024, deve ficar atento sobre a matriz, já que ela deverá mudar para se adequar ao Novo Ensino Médio. O modelo deixa de ter 13 disciplinas obrigatórias e será composto pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e pelos itinerários formativos, dentre os quais estudante pode aprofundar em áreas de conhecimento que julgarem mais pertinente em seu projeto de vida.

Inscrição para o Enem 2023

Tanto alunos do terceiro ano quanto os outros alunos do ensino médio, que participarão como treineiros, podem se inscrever para realizar a prova. O período de inscrição será do dia 5 a 16 de junho. Confira os passos para se inscrever:

Acesse o site do Inep; Selecione “Fazer Inscrição”; Informe os dados pessoais solicitados; Conclua e faça o pagamento da inscrição — exceto em pedido de isenção.

Dias do Enem 2023

Enem Regular

Inscrição: 5 a 16 de junho;

Data da prova: 5 e 12 de novembro;

Gabarito: 24 de novembro;

Resultado: 16 de janeiro de 2024.

Enem para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL)

Inscrição: 9 a 27 de outubro;

Prova: 12 e 13 de dezembro;

Gabarito: 27 de dezembro;

Resultado: 16 de janeiro.

