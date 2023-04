Enem 2023: leitura e domínio da gramática é determinante para a prova de Língua Portuguesa; vídeo

Apesar de parecer menos complexa, os candidatos que estão nos preparativos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) devem privilegiar a leitura e dominar conteúdos relacionados à gramática para uma boa preparação voltada à prova de Língua Portuguesa. Abrangendo o caderno de Linguagens, códigos e suas tecnologias, entre as 45 questões cobradas na área, os conteúdos cobrados nas provas e as questões de interpretação de texto devem ser pontos de atenção para os estudantes.

Antes de mais nada, a professora de Língua Portuguesa Lia Carvalho, destaca que é essencial que o aluno conheça a prova. Isto é, conhecer a matriz de referência do exame, competências e, principalmente, as habilidades de cada área que compõe o Enem. “A partir desse conhecimento, o aluno chega aos objetos de conhecimento, desmistificando a ideia de que Língua Portuguesa é “só interpretação de texto”, explicou Lia.

“Assim, a H1, por exemplo, fala sobre recursos expressivos, que são elementos como figuras de linguagens, ambiguidade, intertextualidade, pontuação, etc, que direciona, mais especificamente, o que o aluno deve estudar. Isso ajuda também a relacionar a questão à habilidade, facilitando, assim, a análise das alternativas e identificar a correta, pois, se o comando está pedindo um recurso expressivo, já direciona a atenção para os objetos relacionados a esses recursos”, afirmou a professora.

Realizar questões voltadas à Língua Portuguesa também é uma das estratégias destacadas pela professora. E, para isso, alguns pontos são essenciais: “Ao realizar as questões, o aluno deve começar a leitura pelo comando e só depois ir ao texto. Isso direciona a sua atenção e o ajuda a economizar tempo. ​À medida que as provas forem sendo realizadas, o aluno deve analisar a sua performance, como o tempo de realização, quais itens não foram alcançados e a quais habilidades eles estão ligados. Isso permite que o aluno vá construindo um “mapa” de sua aprendizagem”, analisou Lia.

Professora Lia Carvalho, de Língua Portuguesa: "é preciso conhecer e compreender a prova e seu funcionamento" (Ivan Duarte / O Liberal)

Leitura

A professora esclarece que a leitura também deve ser empregada durante a rotina de estudos e que o Enem é um exame que avalia a competência leitora do candidato. Seja clássicos da literatura ou até mesmo leituras de notícias corriqueiras no dia a dia. Ao longo da preparação, a leitura deve ser constante como método de estudos, de acordo com Lia. “A leitura é um diferencial para a vida. Esse é um princípio irrefutável. Para esse momento de conclusão de Ensino Médio, é importante não só para a realização das provas objetivas - Linguagens e Humanas, sobretudo – mas também para a prova da Redação”, enfatizou a professora.

Assuntos

Com relação aos conteúdos cobrados na prova, o professor de Língua Portuguesa Bruno Gibson lembra que os alunos devem dar prioridade, principalmente, aos temas ministrados durante o 1º ano do ensino médio. Isso garante uma boa parte da prova, conforme ele aponta. Entre os conteúdos que os alunos devem dar maior atenção estão: análise sintática — tipos de sujeitos, tipos de verbos e transitividade verbal — e o uso da crase. A prova também pode trazer textos não verbais, como lembra Gibson.

“Tem uma habilidade que vai tratar especificamente do uso da imagem, que é a habilidade 2, que é um problema social. E aí, como é que a língua portuguesa, juntamente, claro, com a linguagem não verbal, vai poder resolver um problema social. É muito importante que o aluno consiga olhar uma imagem, compreender o que está escrito, ali desenhado, e compreender também o que que ele está questionando, qual é a proposta que ele tem para aquele problema social ser resolvido”, declarou Bruno.

De acordo com o professor, na resolução das questões durante a prova, a atenção é muito importante para evitar cometer erros na resolução. Por isso, Bruno frisa que grifar palavras chaves no enunciado da questão pode ajudar a identificar o que está sendo pedido pela questão. “Ele precisa ficar muito atento às alternativas, porque ela é projetada para que esse aluno erre com os distratores, que são alternativas que vão distrair. É muito importante o aluno grifar a palavra que está no comando da questão para que ele volte no texto e consiga ter uma excelente performance na mesma”, disse o professor.

O que se atentar para a prova de Língua Portuguesa?

Interpretação de texto

Leitura frequente

Análise e interpretação de textos não verbais

Temas voltados figuras de linguagens, ambiguidade, intertextualidade, pontuação, análise sintática, uso da crase

Estudo de provas anteriores

(Gabriel Pires, estagiário, sob supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)