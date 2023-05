Enem 2023: competência leitora é essencial para a prova de Língua Estrangeira

A prova de Língua Estrangeira do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é composta por cinco questões em dois idiomas: inglês e espanhol. Os textos das questões abordam temáticas e gêneros variados, que exigem dos alunos a capacidade de leitura atenta e interpretação textual. Ainda que muitos alunos não tenham o domínio totalmente o idioma — motivo esse que é um desafio para diversos candidatos —, professores listam técnicas de estudo para se familiarizar com a língua, além de dicas sobre a estrutura da prova.

O professor Arnaldo Oliveira, de Espanhol, que leciona no Colégio Gentil Bittencourt, lembra que a prova de língua espanhola costuma ser a opção mais escolhida pelos estudantes que farão e, até mesmo, mais fácil de ser lida. Isso porque o idioma pode se assemelhar à língua portuguesa, já que vem do mesmo tronco linguístico, que é o latim vulgar, como lembra o professor. Para um bom desempenho, o professor lembra que a leitura é um importante aliado durante o processo de preparação para a prova. Filmes legendados em espanhol e podcasts também são estratégias de estudo.

“O estudante deve priorizar desenvolver uma base linguística, gramatical e vocabular. A partir dessa base, o aluno desenvolve a prática de leitura e de visão do mundo hispano. A leitura vai ajudar o aluno a aumentar o repertório sociolinguístico no idioma. Recomendo que o estudante que vai fazer a prova do Enem pratique a leitura de diferentes gêneros de texto em espanhol, como artigos, reportagens, poemas, crônicas e textos acadêmicos”, explicou o professor Arnaldo, relatando que os alunos devem reservar, pelo menos, dois dias na semana para estudar a língua.

O professor lembra ainda que a maioria dos itens do Enem são voltados à interpretação de texto. Entretanto, ele alerta que é importante ter um conhecimento sobre gramática. ”Mas dificilmente iremos ver uma questão exigindo regras gramaticais do candidato”, explicou. O objetivo da prova, conforme explica o professor, é avaliar se o aluno conhece e sabe como usar a língua espanhola como uma ferramenta de acesso à informação. Para isso, o exame irá avaliar e compor a prova a partir de habilidades específicas.

“Habilidade 5: associar vocábulos e expressões em um texto na língua estrangeira ao seu tema; habilidade 6: utilizar os conhecimentos da língua estrangeira para acessar informações; habilidade 7: relacionar um texto em língua estrangeira com sua função social; e habilidade 8: observar a importância da produção cultural em língua estrangeira como representação de diversidade cultural e linguística. Ao analisarmos a prova, percebemos claramente que as questões estarão dentro das 4 habilidades mencionadas”, detalhou o professor.

Estrutura

Oliveira avalia, ainda, como pode ser a estrutura da prova do Enem. “1 questão relacionada à vocabulário e expressões, 1 questão relacionada à língua espanhola, como por exemplo: origem e evolução do idioma, línguas indígenas e etc; 1 questão para que o aluno saiba ler e compreender qual a função social do texto, algo relacionado a um país específico de fala espanhola; 1 questão sobre produção cultural da língua espanhola, por exemplo: música folclórica (cantante Mercedes Sosa), poema, Eduardo Galeano, Gabriel Garcia Márquez e outros grandes escritores latino-americanos. E outra que irá repetir outra habilidade”.

Inglês

Já para a prova de Inglês, a prova do idioma, Diuvana Sabel, do Colégio Marista, também relembra que a competência leitora é o principal quesito cobrado pela prova. Os alunos devem desenvolver, também, uma habilidade interpretativa em diversos gêneros textuais: “Esses textos normalmente trazem um tema atual, de interesse social, um tema e com alguma situação do cotidiano ou de cultura, política. Os textos jornalísticos e digitais. Aí entram, por exemplo, análise e interpretação de tirinhas, cartuns, charges, anúncios”, exemplificou Diuvana.

Nessas questões os alunos devem demonstrar conhecimento em determinada expressão em inglês ou até mesmo identificar um fato. E, ainda, observar as funções sociais do texto. O conhecimento das estruturas gramaticais do vocabulário é essencial para realizar as questões. Entretanto, a prova não é 100% de gramática. Se manter atento às atualidades é essencial compor um bom repertório.

“Ver noticiários, ler revistas, acompanhar as coisas importantes que circulam nas redes sociais, ouvir músicas, isso tudo é repertório. Eu ainda recomendo que os alunos ampliem o conhecimento sobre palavras de duplo sentido, acrônimo, termos da internet (o famoso internetês), marcadores do discurso. Também acho que eles [os alunos] podem e devem resolver questões de anos anteriores do Enem. Porque quanto mais ele analisa, quanto mais ele pratica, mais ele se familiariza com os tipos de itens”, detalhou Diuvana.

Dicas para a prova de língua estrangeira

Ter boa habilidade interpretativa

Assistir filmes legendados

Manter a leitura em dia (principalmente de diferentes gêneros)

Conhecimento das estruturas gramaticais do vocabulário

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)