Enem: com quantos anos pode fazer a prova?

Por ser uma das maiores formas para ingressar no ensino superior, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) gera algumas dúvidas sobre os participantes, como "com quantos anos posso fazer a prova?”. Realizado todos os anos por milhões de pessoas, o ENEM não leva como requisito para participação a idade, entretanto, existem algumas condições a se cumprir.

Embora muitos acreditem que exista uma idade mínima para fazer o ENEM - por volta dos 18 anos -, a inscrição para realizar a prova não requer idade mínima. No entanto, é preciso ter documentos de identificação, como o CPF, para participar. Vale ressaltar que, quem estiver cursando o 1º ou 2º ano do Ensino Médio, participará do exame como treineiro, ou seja, apenas para testar suas habilidades de conhecimentos, analisar a complexidade dos dois dias de prova e ganhar experiência diante do exame com 180 questões e uma redação dissertativa-argumentativa.

A nota obtida pelo treineiro não serve para ser utilizada em processos seletivos de faculdades e universidades, uma vez que o estudante precisa, a princípio, finalizar o ensino médio para progredir para o ensino profissional.

Assim como não existe idade mínima, não existe idade máxima para fazer o ENEM. Por exemplo, muitas pessoas mais velhas, com família constituída, fazem a prova - vale ressaltar que deve estar cursando o ensino médio.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)