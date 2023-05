Enem 2023: conhecer bem as leis e regras da Física é a chave para ir bem na prova

Física é uma das disciplinas que compõem a prova de Ciências da Natureza do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, prevista para 12 de novembro. Serão 15 questões desta matéria com nível de dificuldade entre fácil, médio e difícil. Contudo, a complexidade das questões tem aumentado nos últimos anos, exigindo maior domínio das leis e regras da Física para garantir uma boa interpretação e obtenção de resultados, é o que avalia o professor Marco Macêdo.

Experiente em ensino pré-vestibular, área na qual atua há 10 anos, o professor do colégio Marista afirma que o Enem tem mudado a abordagem das questões, aplicando perguntas mais conteudistas, o que exige que os estudantes dominem bem a base da disciplina.

“Nos últimos cinco anos, a edição do Enem que mais deu trabalho para os estudantes foi a do ano passado. A expectativa para este ano é que a prova seja um pouco mais conteudista. Para o estudante que está se preparando, essa é uma notícia boa, porque vai cair exatamente o que ele estudou”, tranquiliza.

A principal orientação do especialista é que os candidatos dominem as leis e regras da Física, pois isso vai ajudar a resolver as questões com mais segurança.

“Física é uma ciência fina, ela não tem nenhuma exceção e é regida por leis e regras. Então, para qualquer tipo de problema, é importante o estudante pensar em uma lei, em uma regra, algo que justifique aquela situação. Eu diria para que os alunos estudem bastante as leis que regem o movimento, a eletricidade, a ondulatória etc”.

Já quanto às questões que exijam um pouco de mais de cálculo, Marco chama atenção para algo simples, mas que tem levado alunos a perderem questões quando não é observado:

“Uma dificuldade que a gente observa é a falta de familiaridade dos estudantes com as unidades de medida do sistema internacional. É importante que, quando ele for resolver itens que envolvam cálculo, tome cuidado ao colocar a unidade de medida e preste atenção nas conversões de unidades. As unidades de medida da prova vêm mudando muito. Às vezes colocam a distância em quilômetro, o tempo em milissegundo e o estudante precisa saber converter essas unidades”, alerta.

Principais conteúdos e como traçar o estudo

O professor Marco Macêdo destaca que a prova vai abordar temas de mecânica, interação de luz e visão, física térmica e ondulatória. Ele pontua alguns conhecimentos importantes de cada área:

"O estudante tem que entender um pouco sobre eletricidade, sobretudo doméstica, dimensionar circuitos elétricos simples, saber um pouco de disjuntores, de fusível. Em física térmica ele precisa saber um pouco sobre as relações de calor, as sensações térmicas, como as máquinas térmicas funcionam. Dentro da ondulatória é importante ter noção dos fenômenos ondulatórios, como reflexão, refração, interferência - que é um fenômeno que aparece muito. E sobre ótica, entender as correções visuais, entender um pouco de lentes, os fenômenos naturais associados à visão, como a formação de miragem, e também um pouco sobre eclipses”.

Para não se perder no conteúdo e também compreender a lógica do Enem sobre as exigências em Física, Marco orienta que os estudantes conheçam a matriz de referência da prova: “Se eu quiser saber como me organizar para estudar física sem atropelar os conteúdos, eu diria para o estudante acompanhar a matriz da prova. Ela começa com análise dimensional, relação entre força e movimento, eletricidade, física térmica e associação de luz e ondas”, orienta.

O professor de Física Marco Macêdo, do colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré, diz que os candidatos precisam estar atentos porque a complexidade da prova vem aumentando nos últimos anos e exigindo conhecimento das leis da Física (Carmem Helena / O Liberal)

Ser regular na prova é importante para notas altas

Uma preocupação comum dos estudantes é avaliar quais questões podem “valer mais” ou “valer menos”, avaliação medida geralmente de acordo com o nível de dificuldade do item. Contudo, o professor Marco Macêdo alerta que não é bem assim que o Enem funciona. O ideal é ter um desempenho regular na prova:

“Se um estudante acerta a questão mais difícil, mas erra as mais fáceis, o Enem entende que ele não domina o básico e isso afeta a nota. Além disso, o Enem avalia os acertos com base na Teoria de Resposta ao Item - o TRI. Por exemplo, uma questão de Física que a gente pode achar simples, mas que o Brasil inteiro apresentou dificuldade, mesmo que para você tenha sido fácil, a sua nota não eleva muito, porque eles vão nivelar o valor daquela questão pelo Brasil. Por isso, é importante que o aluno tente ser regular. Com todas as questões, de modo geral mais conteudistas, não é mais uma estratégia ficar pensando qual questão pode valer mais ou menos”.