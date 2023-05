Enem 2023: como acessar e imprimir o cartão de confirmação? Veja o passo a passo

Após efetuarem as inscrições, os participantes que realizarem os dois domingos de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) devem se atentar a alguns detalhes sobre a prova. O cartão de confirmação, por exemplo, é um documento com informações que serve para orientar tanto os alunos quanto os aplicadores da prova.

Disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), do Governo Federal, o cartão de confirmação é uma via de confirmação de que o aluno está devidamente inscrito no Enem.

Apesar de não ser obrigatório levar nos dias das provas, uma vez que um documento de identificação com foto é o suficiente para realizar o exame, o cartão de confirmação auxilia também os estudantes a comprovarem dados e tirarem dúvidas caso necessário, como:

Nome do aluno;

Endereço e sala de prova;

Data da prova;

Horários sobre início e fim de prova;

CPF do aluno;

do aluno; Opção da língua estrangeira (inglês ou espanhol).

O documento é disponibilizado para os estudantes somente após o pagamento das inscrições no período estipulado - exceto os alunos com isenção. Dias antes das provas, o Inep comunica que o cartão de confirmação já pode ser acessado na Página do Participante.

Como acessar e imprimir o cartão de confirmação do Enem 2023?

Depois que o cartão de confirmação do Enem for liberado, siga os seguintes passos:

Acesse a Página do Participante pelo site do Inep;

(Reprodução/Inep)

Faça o login no sistema Gov.br com seu CPF e senha cadastrada;

com seu CPF e senha cadastrada; Clique em “Local de prova”, no canto superior esquerdo da tela;

(Reprodução/Inep)

O assistente virtual enviará o documento na tela;

Clique no botão azul referente ao dia da prova para visualizar o cartão de confirmação;

(Reprodução/Inep)

Caso queira imprimir o documento, role a tela para baixo e clique e “imprimir”.

(Reprodução/Inep)

Inscrição para o Enem 2023

Tanto alunos do terceiro ano quanto os outros alunos do ensino médio, que participarão como treineiros, podem se inscrever para realizar a prova. Confira os passos para se inscrever:

Acesse o site do Inep; Selecione “Fazer Inscrição”; Informe os dados pessoais solicitados; Conclua e faça o pagamento da inscrição - exceto em pedido de isenção.

Dias do Enem 2023

Enem Regular

Inscrição: 5 a 16 de junho;

Data da prova: 5 e 12 de novembro;

Gabarito: 24 de novembro;

Resultado: 16 de janeiro de 2024.

Enem para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL)

Inscrição: 9 a 27 de outubro;

Prova: 12 e 13 de dezembro;

Gabarito: 27 de dezembro;

Resultado: 16 de janeiro.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de Oliberal.com Vanessa Pinheiro)