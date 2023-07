Enem: como criar uma conta do Governo para acessar a Página do Participante?

Como forma de facilitar a vida dos brasileiros, o Governo Federal criou o Gov.br, cadastro que possibilita acessar carteira de trabalho, carteira de vacinação, consulta de abono salarial e até mesmo serviços referentes ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) com a mesma conta de login.

Com a primeira versão instaurada em 31 de abril de 2019, a plataforma unificou serviços oferecidos pelos sites e aplicativos do Governo por meio de login único somente com o CPF e uma senha criada. Para se inscrever no Enem, o estudante deve acessar a Página do Participante, que é um site vinculado à conta de login do Gov.br. Veja abaixo o passo a passo de como criar uma conta no site do Governo.

Como criar uma conta no Gov.br do Governo Federal?

Acesse o site Gov.br.; Clique em "Entrar com o gov.br"; Digite o seu CPF e clique em "Continuar"; Marque as caixas de "Termo de Uso e Aviso de Privacidade" e "Sou humano" e aperte em "Continuar"; Nesta tela, aparecerá com quais bancos você pode utilizar a conta do internet banking para também utilizar serviços do governo. Caso não queira, clique em "Tentar de outra forma" no canto da tela; A partir de então, você informará seus dados pessoais, como o dia e ano em que nasceu; Em seguida, o portal irá mostrar seu CPF e data de nascimento. Caso estejam corretos, clique em "Continuar"; O portal enviará um código para o e-mail ou telefone cadastrado. Digite-o no espaço na tela e clique "Continuar"; Por fim, crie uma senha de 8 à 70 dígitos, com letra minúscula e maiúscula e símbolos diferentes (ex: !@#%).

Após a criação da conta, o estudante poderá acessar a Página do Participante com o CPF e a senha criada no gov.br. No portal, é possível acompanhar a inscrição, emitir cartão de confirmação e verificar a nota final da edição atual e de anos anteriores em que participou.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)