ENEM: Quanta ganha um fiscal do ENEM? Saiba como trabalhar no exame

Além das dúvidas sobre datas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), surgem também perguntas sobre como trabalhar na aplicação do exame. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), organizadora do Enem, é quem define as funções das pessoas que trabalham no exame, sendo preenchidas por quem cumpre os requisitos exigidos.

No ENEM, existem os cargos de certificador e colaborador, cada um com algumas funções. Certificador são os coordenadores do Enem, que representam do Inep nos estados brasileiros, nos municípios e nos locais de aplicação do exame.

Colaborador trabalha nos locais de provas, como:

Aplicadores de provas;

Assistentes de aplicação;

Aplicadores volantes;

Fiscais de banheiro, corredor e portão;

Colaboradores que auxiliam candidatos que possuam algum tipo de deficiência, como os Intérpretes de Libras e Ledores.

VEJA MAIS

Como trabalhar no ENEM?

Para trabalhar no ENEM, o interessado deve ser servidor público Poder Executivo Federal regido pela Lei nº 8.112 ou docente da rede estadual ou municipal de ensino efetivo e registrado no Censo Escolar.

Além dessas condições, o servidor ou docente deve ter:

Ensino Médio completo;

Experiência de dois a três exames do mesmo porte;

Não estar inscrito na edição em questão do ENEM;

Não ter cônjuges e parentes de até terceiro grau inscritos na edição em questão do Enem;

Não obter contato algum com o processo de produção das provas;

Em caso de servidor público, o trabalho nas provas não pode exceder 120 horas de gratificação.

Cumprindo os requisitos, aqueles que sejam servidores públicos devem realizar a inscrição pela página da Rede Nacional de Certificadores (RNC), dentro do prazo previsto no Edital disponibilizado. Nela, o candidato pode selecionar até três cidades onde quer trabalhar ou sub-regiões, caso o município ofereça tal opção. Finalizando o cadastro, o servidor terá acesso à página de acompanhamento, com notícias sobre o Enem e informes da capacitação.

É possível também trabalhar nas bancas do ENEM, as quais são designadas a aplicarem as provas. Neste caso, a inscrição é feita pelo próprio sistemas da Fundações Getúlio Vargas (FGV) e Cesgranrio.

Neste último caso, não são abertos prazos de inscrições para aqueles que desejem atuar nas bancas do Enem, mas sim para todos os processos seletivos que essas instituições realizam. Então, é possível que as pessoas cadastradas nesse sistema sejam "convocadas" a trabalharem no ENEM.

Como é feita a seleção dos trabalhadores?

Os servidores públicos inscritos na RNC são capacitados de forma on-line meses antes do ENEM. Por conta do formato do curso, é necessário possuir um tablet ou celular com acesso à internet.

Estão aptos a trabalharem no ENEM aqueles que conseguirem um alcançar um desempenho de 70%. Porém, vale ressaltar que nem todos que atingirem essa marca serão convocados. Os selecionados, por sua vez, tem um prazo de 48h para responder à convocação. Uma vez que excedido o tempo limite, outra pessoa apta é chamada.

Os contratados pelo consórcio também recebem capacitação via internet. Além disso, nas manhãs dos dias das provas, os certificadores praticam um treinamento e dão orientações quanto as funções dos fiscais, como procedimentos de segurança das provas e medidas a serem tomadas, caso necessário, durante a realização do Exame.

Funções dos fiscais e certificadores

Fiscais:

Coletar as digitais dos candidatos nos dias das provas;

Conferir documentos de identificação;

Fiscalizar alimentos (se necessário);

Informar os horários referentes ao começo e fim de prova;

Recolher a assinatura de todos os participantes presentes para a lista de presença.

Certificadores:

Os certificadores, por sua vez, tem como função conferir os procedimentos padrões nos dias das provas, como:

Chegada e abertura dos malotes de provas;

Distribuição correta de provas;

O trabalho dos fiscais, aplicadores e chefes de sala.

Essa função é feita por meio de um aplicativo onde os certificadores enviam alertas e demais relatórios ao Inep durante a realização do ENEM.

Quanto ganha quem trabalha no ENEM?

O valor pago não é sempre o mesmo, varia todos os anos. Além disso, o valor do pagamento depende da função. Na edição de 2022, o valor pago, em média, foi entre R$ 150,00 e R$ 300,00.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)