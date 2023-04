MEC confirma suspensão do cronograma do Novo Ensino Médio

O ministro da Educação, Camilo Santana, confirmou nesta terça-feira (4) que vai suspender o cronograma de reforma do Ensino Médio iniciado nas escolas no governo passado. Essa medida também irá “frear” as possíveis mudanças previstas para serem implementadas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024.

Segundo o ministro, o principal motivo por trás da decisão é a adaptação da prova do Enem, prevista para o próximo ano. A suspensão deve ocorrer nas próximas semanas.

"O Novo Ensino Médio previa que em 2024 nós tivéssemos um novo Enem. Como há ainda esse novo processo de discussão, nós vamos suspender essa portaria para que, a partir da finalização dessa discussão, a gente possa tomar as decisões em relação ao Ensino Médio", informou durante a entrevista.

Ainda de acordo com Camilo Santana, as escolas que estavam em processo de implementação do novo modelo, assim como aquelas que irão aplicar o Enem 2023, não serão afetadas pela suspensão.

"Nós vamos apenas suspender por 60 dias as questões que vão definir um novo Enem em 2024 . E vamos ampliar a discussão. O ideal é que, num processo democrático, a gente possa escutar todo mundo", finalizou.