Governo Federal vai suspender implementação do novo ensino médio; entenda

O Governo Federal deve publicar uma portaria, nos próximos dias, para suspender a implementação do novo ensino médio. O texto deve interromper o prazo de implementação da política e as mudanças no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), previstas para 2024.

VEJA MAIS

O adiamento acontecerá enquanto durar o prazo da consulta pública sobre o tema. A consulta, iniciada em março, tem 90 dias de duração, com possibilidade de prorrogação por mais 30 dias para o Ministério da Educação (MEC) elaborar um relatório.

A principal consequência dessa ação é a suspensão do novo formato em 2024. Entretanto, o ministro da Educação, Camilo Santana, tem dado várias declarações que mostram que ele é contrário à medida, como pressionam educadores e estudantes. Para ele, são necessários ajustes no modelo e revogar tudo seria um retrocesso.

Já para o Palácio do Planalto, o governo de Lula (PT) tem sofrido desgastes exagerados ao manter a reforma, sobretudo entre os estudantes. Uma revogação total da reforma dependerá da atuação do Congresso, por ter ocorrido por lei.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)