Enem 2023: leitura e treino garantem sucesso na prova de redação, garantem professoras

Se ater à estrutura dissertativo-argumentativa e manter uma constância de produção textual são pontos chaves para garantir um bom desempenho na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), como destacam professoras da disciplina. Redação é um dos temas mais temidos pelos candidatos, afinal, é uma prova com muitas regras. Alguns erros podem facilmente levar à nota zero ou perda sequencial de pontos, sendo que há pontuação mínima a ser atingida. Neste ano, o exame está previsto para ser aplicado nos dias 5 e 12 de novembro. Logo, há tempo para se preparar e garantir que, ao ver o tema no caderno de questões, não haverá razão para pânico.

Treino e leitura constantes devem ser a tônica da preparação ao longo do ano, como pontua a professora Rosana Bastos, do Sistema de Ensino Rosana Bastos. Por isso, ela lembra que a produção textual sempre exigirá do aluno um esforço prévio. Portanto, é importante que o aluno se prepare desde o início do ano. Ela recomenda a produção de, no mínimo, dois textos por semana.

“A redação apresenta, em sua base, a necessidade elementar da prática da escrita, a fim de aperfeiçoar o tempo de execução e aprimorar a habilidade de seleção dos argumentos e das informações cabíveis. Além disso, pontua-se, também, a importância da leitura de redações nota máxima no Enem, com a finalidade de que o aluno possa analisar, de forma crítica, os principais componentes da estrutura redacional que é solicitada atualmente”, explicou Rosana.

Quanto à estruturação do texto dissertativo-argumentativo, a professora Izabelly Loureiro, do Colégio Ideal, frisa que a estrutura deve apresentar uma tese (problema), que deve ser sustentada por meio de argumentos. Ao final do texto, uma proposta de intervenção para a problemática abordada precisa ser apresentada, descrevendo os agentes mobilizadores para essa solução. No processo de construção da redação, a professora lembra que o uso de conectivos e a coesão são indispensáveis — uma vez que são algumas das habilidades e competências exigidas na prova.

“Sobre a forma que os estudantes devem direcionar os estudos voltados à redação, é muito importante que, a partir do momento em que ele conheça as competências, ele passe a praticar e receba uma correção individualizada, com base nos critérios apontados pelo Enem”, destacou Izabelly. Ler o manual do candidato é essencial, pois lá constam as regras básicas e matrizes de correção das provas.

Habilidades e competências

Manter uma prática focada nestas habilidades e competência exigidas pelo exame pode garantir maiores notas, conforme frisa Rosana. Segundo a professora, a utilização da norma culta no processo de produção do texto, a estrutura textual adequada e a escrita objetiva devem ser algumas das preocupações dos candidatos. Selecionar corretamente os argumentos para reforçar a tese da redação também é de suma importância ao longo do texto.

“As competências e habilidades essenciais para um bom texto são: uma correta seleção de informações e dados coerentes com a temática, saindo do senso comum; além de uma boa conexão textual, com a apresentação de elementos coesivos diversificados e utilizados de forma correta; uma abordagem exequível de propostas, com o intuito de intervir na temática com um correto detalhamento dessas medidas. Essas são as habilidades e competências elementares”, afirmou Rosana.

Leitura

Durante a preparação para a prova, a leitura deve fazer parte da rotina dos estudantes. A professora Rosana avalia que, quanto mais se pratica esse hábito, mais perto o estudante estará de uma boa redação — garantindo maior habilidade com a interpretação de texto e com a escrita. O recomendado, como detalha a professora, é que os estudantes leiam, no mínimo, 1 livro por mês até a data da prova.

“Os livros que devem fazer parte desta leitura podem ser voltados à filosofia e sociologia, como Yuval Harari, Albert Camus, Clóvis de Barros Filho e Júlio Pompeu, Michel Foucault, além de livros voltados à literatura clássica, como Machado de Assis, ou autores modernistas, como Clarice Lispector, devem ser pontuados como bons repertórios a serem utilizados pelos estudantes”, afirmou a professora.

Com a demanda de estudos, muitos estudantes não conseguem um tempo hábil para a leitura. Nestes casos, a professora Izabelly cita algumas recomendações. “Caso esse aluno seja alguém muito ocupado, que não tenha o hábito de leitura, uma das recomendações que nós fazemos é, pelo menos, ler tirinhas, aprender um pouquinho mais sobre esse universo ou mesmo ver obras adaptadas do cinema, para que ele consiga citá-las. Tudo isso, se citado pelo menos uma vez no texto, já pode garantir a esse aluno a nota 200 na competência 2”, pontuou.

Filmes, séries e notícias também podem ser utilizados durante o texto, mas de forma cuidadosa, uma vez que, segundo ela “...carregam consigo, em sua maioria, aspectos fictícios que não são suficientes para a sustentação de uma argumentação. As notícias, por sua vez, apresentam a plena realidade; entretanto, expõem, geralmente, as consequências da temática/problemática, fato que não deve ser abordado de forma excessiva em uma redação. Filmes, séries e notícias podem ser utilizadas, de forma irrestrita, na introdução, a fim de contextualizar a temática; contudo, no desenvolvimento, esses elementos só devem ser utilizados de modo concomitante às áreas do conhecimento”, conclui Rosana.

