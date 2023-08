ENEM: o que pode levar e usar no exame?

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é um dos principais meios de ingresso em instituições de ensino superior no Brasil, tanto públicas quanto privadas. Por ser um exame importante na vida de muitas pessoas, é válido conferir qualquer coisa que desqualificaria o participante da prova, por mais mínima que seja.

Para isso, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do ENEM, disponibiliza o Edital, onde contém o cronograma e regras do exame de cada edição. Após o período de inscrições, o documento é publicado no site gov.br, do Governo Federal.

VEJA MAIS

Ainda assim, é comum que os estudantes tenham dúvidas, por exemplo, sobre o que pode ou não levar e usar nos dias de prova. Questões sobre roupas, acessórios a comidas são de grande interesse dos participantes, pois qualquer atividade suspeita que demonstre vantagem no ENEM leva à desclassificação do aluno.

Para a prova, serão necessários somente caneta esferógráfica transparente de cor preta e documento oficial com foto. Porém, por outros motivos, o candidato porta com si outros objetos e acabam tendo que levar para dentro de sala. Confira abaixo o que pode levar e usar no ENEM.

Como ir vestido para o ENEM?

Não há nenhum código especificando quanto a vestimenta no ENEM, ou seja, o edital não dita como a pessoa deve ir vestida para realizar as provas.

No entanto, o documento não permite o uso de artigos de chapelaria, como boné chapéu, viseira, gorro ou similares que cubram o cabelo, orelha ou parte do rosto.

Pode levar celular para o ENEM?

Sim. O estudante pode levar celular para o ENEM. No entanto, o aparelho deverá ficar dentro de um saco plástico, disponibilizado para os estudantes e que devem conter a identificação do participante. O envelope porta-objetos deverá estar lacrado até a saída do local de prova, e não somente da sala de aula.

A regra se aplica para qualquer outro dispositivo eletrônico, como

Tablets;

Wearable tech;

Agendas eletrônicas e/ou similares;

Ipods®;

Gravadores;

Pen drive;

Mp3 e/ou similar;

Alarmes;

Chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico;

Fones de ouvido e/ou qualquer transmissor;

Gravador e/ou receptor de dados;

Imagens, vídeos e mensagens;

Quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova.

Caso o aparelho emita algum som, mesmo que dentro do saco plástico, imediatamente o participante é desclassificado do ENEM.

Pode usar calculadora no Enem?

Segundo o edital, é proibido utilizar calculadora na prova do ENEM. Para as questões que envolvem cálculos, o aluno pode rabiscar o caderno de questões ou utilizar a folha de rascunho, fornecida pelo chefe de sala.

Pode usar lápis e borracha no ENEM?

Como dito acima, o estudante precisará somente de uma caneta esferográfica transparente de cor preta. Portanto, conforme estabelecido no edital do Enem, lápis e borracha são itens proibidos no exame. Caso levados, devem ser colocados no envelope porta-objetos.

Há vedações também em pobjetos como:

Caneta de outra cor que não seja preta;

Caneta de cor preta de material não transparante;

Lapiseira;

Réguas;

Corretivos;

Livros;

Manuais;

Impressos;

Anotações;

Protetor auricular;

Relógio de qualquer tipo.

Quais alimentos pode levar para o ENEM?

O edital não prevê restrição a nenhum tipo lanche e bebidas, exceto alcoólicas, que são extremamente proibidas, passível de eliminação caso o candidato ingira ou leve esse tipo de líquido para o local de prova.

Antes do ínicio das provas, os alimentos são revistados pelos aplicadores, para verificação se não existe algum objeto ou informação que dê vantagem ao aluno na prova.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)