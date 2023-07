Enem 2023: psicóloga explica a importância de equilibrar estudo e lazer durante as férias

Em meio às férias de julho, muitos estudantes aproveitam esse momento para revisar conteúdos e reforçar os estudos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Mas toda essa dedicação precisa ser feita de forma equilibrada e na medida certa, como apontam profissionais da psicologia. Apesar do momento livre ser propício para reforçar os estudos, é necessário se atentar para a intensidade disso no dia a dia, a fim de preservar a saúde mental. Na 17ª reportagem da série sobre o Enem, publicada todas às sextas-feiras, no jornal O Liberal e no portal OLiberal.com, a psicóloga Lorena Romão, fala sobre a importância de momentos de lazer em meio aos estudos.

Pela complexidade da prova do Enem, Lorena lembra da importância de conciliar uma rotina de estudos e lazer. Isso é essencial para preservar a saúde mental em meio a rotina desafiadora que a prova exige. “Os estudantes podem acabar por priorizar de forma excessiva os estudos, não levando em conta a necessidade de descansar, se divertir e até mesmo de manter uma rotina de sono adequada”, afirma a psicóloga.

“O descanso também faz parte da higiene mental e ajuda na fixação do conteúdo estudado, além de minimizar os efeitos do estresse. As pausas ajudam o cérebro a processar as informações adquiridas anteriormente, potencializando a absorção dos conhecimentos e memorização do que foi estudado. Ainda que entender o conteúdo programático seja fundamental, um bom estudante precisa ter a mente descansada e saudável para garantir o desempenho nas provas”, diz.

Como forma de equilibrar a programação acadêmica e de lazer durante as férias, é fundamental que o aluno estabeleça um planejamento, recomenda Lorena. E que leve em conta suas demais tarefas. “Perceber quais são os seus horários mais produtivos e estratégicos para a criação desse cronograma. Você é mais produtivo de manhã, tarde ou noite? Conhecer o que funciona para você é de grande ajuda, pois assim consegue mais facilmente definir qual é o melhor horário para investir nos estudos, e deixar os períodos de menor produtividade para investir em hobbies, descansar ou encontrar os amigos”.

Equilíbrio

Em muitos casos, a psicóloga comenta que os alunos tendem a sentir culpa por achar que não estão estudando o quanto deveriam durante esse período de descanso. No entanto, esse comportamento não é saudável. “A culpa é gerenciável através da ampliação da nossa consciência sobre nossos atos, quando escolhemos fazer algo para além do estudo, podemos refletir sobre os benefícios disto, e sobre os riscos reais, nos dando um conforto sobre a escolha”, relata a especialista.

“O período de preparação para o Enem pode ser um dos momentos mais tensos da vida do estudante e isso acontece porque, além da competição própria ao processo seletivo, a quantidade de matéria exigida no exame acumula todo o conhecimento absorvido no percurso escolar, além do fato de que o desempenho na prova definirá a possibilidade de entrada na graduação e, posteriormente, na profissão desejada”, destaca Lorena.

Todos esses fatores devem ser levados em consideração durante o processo de preparação, avalia a psicóloga. Isso pode impactar na saúde emocional. E, por isso, “é importante observar como a ansiedade e outros aspectos emocionais se manifestam durante os estudos”.

“As questões emocionais se tornam um problema na medida que ficam desproporcionais às situações vividas, impactando de forma negativa o funcionamento do cotidiano. Portanto, ter bem-estar mental nesse período, ajuda a manter a concentração nos estudos, ter mais foco, energia, motivação e disciplina”, alerta Lorena.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)