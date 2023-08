Enem 2023: a poucos meses da prova, reforço nas revisões é a dica para os estudantes

O mês de agosto é marcado pelo período de volta às aulas e a retomada na preparação dos estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Na corrida contra o tempo para a prova, que será realizada em novembro, o recomendado é que o segundo semestre seja voltado para um reforço a mais nas revisões. Na 20ª reportagem da série sobre o Enem, publicada todas às sextas-feiras, no jornal O Liberal e no portal OLiberal.com, professores explicam que, nessa reta final, os alunos devem adotar estratégias de estudos para garantir um bom desempenho no exame.

A poucos meses do Enem, o professor de geografia Rômulo Souza recomenda que os vestibulandos elaborem um cronograma de estudos com as disciplinas e os conteúdos a serem estudados. “Na escola ou cursinho o foco tem que ser de uma visão ampla sobre todas as matérias, assistir todas as aulas possíveis, com disciplina e organização. Em casa, o vestibulando deve focar nas disciplinas onde ele apresenta maior dificuldade, para revisar as mesmas. Porém, tem que escolher um bom ambiente de estudo, evitando locais barulhentos e bagunçados”, explica o professor.

“Esse é o momento de revisar alguns assuntos e praticar exercícios. Conteúdos novos o aluno pode sim ver, mas tentar buscar só estes não é o correto. Se é um aluno que estudou o primeiro semestre focado, ele se preparou bem, está seguro do que aprendeu. Então, não é um estudo de poucos meses com assuntos novos que vai resolver o seu problema. O foco de agora é cuidar da saúde mental e, se possível, fazer alguns exercícios e simulados, para reforçar alguns conteúdos na mente dele, algo controlado”, orienta Rômulo

Reforço

Todos os conteúdos já ministrados em aula podem ser revistos para reforçar a aprendizagem, como lembra o professor: “Simulados e exercícios nesta reta final são de extrema importância para o aluno, o qual deve se dedicar ao máximo, para conseguir responder o maior número de questões corretas. O aluno precisa considerar o tempo reservado para a revisão dos conteúdos estudados anteriormente na rotina escolar. Os meses finais antes do Enem servem para rever temas esquecidos ou que não foram absorvidos corretamente. Por isso, a sugestão é começar a revisão semanas antes da prova”.

Outra estratégia que os discentes também podem aplicar é praticar a escrita, segundo lembra Rômulo. Ele comenta que essa é uma boa forma de absorver os conteúdos de forma rápida. Seja realizando resumos ou praticando a redação. Nas aulas de Ciências Humanas, voltada às disciplinas de Geografia, História, Sociologia e Filosofia, a dica do professor é que os alunos possam “explorar os temas que podem ser interligados a sua redação, neste momento os professores passam dicas valiosas e importantes sobre as suas matérias”, pontua o professor.

Limites

O professor comenta que, apesar de toda a pressão no período que antecede o Enem, é de extrema importância que os jovens estipulem limites e respeite o próprio tempo. Ele alerta que é necessário cuidado na frequência de estudos. E que cada aluno deve estabelecer quantas horas de estudo é necessária, de acordo com o seu perfil. “Isso porque cada pessoa possui características que as tornam únicas. Querer se encaixar no padrão de outro aluno pode acabar trazendo apenas frustrações. Nesse sentido, é preciso, por exemplo, evitar comparações com os colegas de classe”, relata.

“Tão importante quanto estudar é relaxar. Sendo assim, o equilíbrio é a palavra-chave para ter o sucesso tão desejado no Enem. Isso porque o aluno que só estuda pode acabar com uma grande sobrecarga mental. Assim, poderá prejudicar seu desempenho nos estudos e até a sua saúde emocional e física. Por isso, é indicado que na rotina se inclua também o tempo para o lazer e para o descanso”, afirma Rômulo.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Lázaro Magalhães, coordenador do Núcleo de Atualidades)