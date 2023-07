ENEM: como ver a nota de edições anteriores do exame?

Um dos principais meios de ingresso ao ensino superior no Brasil, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) tem a participação de milhões de estudantes todos os anos. Ela pode ser utilizada em vestibulares de universidades públicas e para desconto em insituições particulares.

Confira abaixo o passo a passo para ver a nota da edição do exame do qual você participou.

Como ver a nota de edições anteriores do ENEM?

Disponível alguns meses após a realização dos dois dias de prova, a nota do ENEM está disponível na Página do Participante, site do Governo Federal. Nela, é possível acompanhar a inscrição na edição mais atual, saber o local de prova, emitir documentos, ver a nota de edições anteriores etc. Veja como:

1º passo: Tenha uma conta no site do Governo Federal e acesse a Página do Participante;

(Reprodução/INEP)

2º passo: Clique em "Entrar com gov.br", digite seu CPF e senha e aperte em "Continuar"

Legenda (Reprodução/gov.br)

3º passo: Em seguida, clique em "Edições Anteriores". Um atendente virtual exibirá na tela os anos em que você participou;

(Reprodução/Inep)

4º passo: Clique no ano de interesse e aparecerá a nota das quatro áreas: Linguagens e Códigos; Ciências Humanas; Ciências da Natureza; Matemática e da redação disserativa-argumentativa.

(Reprodução/Inep)

Na tela seguinte, você poderá ter a versão impressa, baixar a redação e verificar a Vista Pedagógica, que são comentários dos redatores sobre o desempenho do aluno em cada uma das cinco competências da redação do ENEM.

Ele serve para o aluno analisar os pontos fortes e fracos da redação, para, se necessário, melhorar a argumentação na redação dissertativa-argumentativa em próximos exames e provas.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, de Ádna Figueira)