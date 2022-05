Greve de ônibus: rodoviários e empresários iniciam reunião no TRT8

Trabalhadores rodoviários, liderados pelo sindicato da categoria, e empresários das empresas de ônibus com assessoria do Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário da capital (Setransbel), iniciaram, às18h30 desta quarta-feira (4), a primeira audiência de conciliação entre as partes no dissídio coletivo, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª região (TRT8), no segundo dia da greve dos rodoviários de Belém, Ananindeua e Marituba. A expectativa é de que, ao término desta reunião, possa ser firmado um acordo para pôr fim à greve de motoristas e cobradores iniciada na terça-feira (3).

VEJA MAIS

Os rodoviários reivindicam 12% de reposição de perdas salariais. Esse mesmo percentual valeria para o valor do tíquete alimentação, auxílio-clínica e o centro de formação da categoria. Rodoviários também reivindicam a manutenção dos cobradores na função trabalhista.

As empresas oferecem 4% de reposição salarial e também para os demais pleitos dos rodoviários.

VEJA MAIS SOBRE A GREVE

A audiência de conciliação no TRT é presidida pelo desembargador Gabriel Velloso Filho. Da reunião, participam dirigentes e representantes do Ministério Público do Trabalho e do Dieese/PA e advogados das partes.

A reportagem acompanha a audiência para atualizar este texto. Acompanhe!