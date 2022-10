Eleições 2022: confira o que abre e fecha no primeiro turno em Belém

A data do primeiro turno das Eleições 2022, neste domingo (2), afeta o funcionamento de muitos locais, sejam órgãos públicos ou espaços privados. Por conta disso, o OLiberal.com fez uma lista de locais que vão abrir, fechar ou apenas ter o horário de funcionamento alterado durante o pleito, em Belém. Confira o funcionamento de espaços e estabelecimentos em Belém:

Espaços culturais e turísticos da Organização Social Pará 2000

Estação das Docas

Excepcionalmente, o complexo irá abrir às 11 horas, indo até as 24 horas.

Parque Zoobotânico Mangal das Garças

Excepcionalmente, o Parque abrirá às 11 horas, até as 18 horas.

Parque Estadual do Utinga "Camillo Vianna"

Excepcionalmente, neste domingo de eleições, o Parque abrirá às 10h.

Parque Zoobotânico do Museu Goeldi

Neste sábado (01), o Parque Zoobotânico do Museu Goeldi, na avenida Magalhães Barata, em São Brás, está fechado para atividades internas. No domingo (02), o parque estará aberto até 12h.

Dentre as atrações, a Exposição “Diversidades Amazônicas”, inaugurada no dia 28 de setembro. Abre a partir das 9h, no Centro de Exposições Eduardo Galvão. Entrada gratuita para todos os visitantes do Parque Zoobotânico (o ingresso do Parque custa R$3, com meia e entrada e gratuidades previstas em lei).

Unidades de saúde

Unidades 24h, UBS Pedreira e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (Caps AD), vão funcionar normalmente neste domingo (30), diz a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Fundação Hemopa (Belém e Santarém)

Sábado (1º)

Em Belém, a coleta de sangue será feita na sede do Hemopa e na Unidade de Coleta Castanheira, das 7h30 às 17h. No Hemocentro Regional de Santarém, o funcionamento para a coleta de sangue será das 7h às 13h.

Domingo (2)

Neste domingo das eleições 2022, a Unidade de Coleta de Sangue Castanheira não funcionará.

Meio Ambiente

Bosque Rodrigues Alves

Fecha neste domingo (2). O espaço funcionará neste sábado (1), das 8 às 14h, com bilheteria fechando às 13h. O Bosque abrirá suas portas na quarta-feira (5).

Supermercados

Mantêm funcionamento normal de domingo, de acordo com o horário de cada loja.

Shopping centers

Parque Shopping

Funciona normalmente, das 14 às 22 horas.

Bosque Grão-Pará

Lojas e quiosques - 14 às 22 horas

Praça de Alimentação - 12 às 22 horas

Lazer e entretenimento - 12 às 22 horas

Restaurantes, cinema, teatro, crossfit e

academia - conforme a programação

Pátio Belém

12 às 21 horas

Lojas, Praça de Alimentação

Cinemas - de acordo com a programação

Shopping Center Castanheira

Praça de Alimentação e Parque - 12 às 22 horas

Lojas - 14 às 22 horas

Supermercado Líder - 8 às 21 horas

Cinema e Academia - de acordo com a programação

Boulevard Shopping Belém

Lojas e quiosques - 14 às 22 horas

Praça de Alimentação - 12 às 22 horas

Restaurantes - 12 às 22 horas

Shopping Metrópole Ananindeua

Lojas e quiosques - 12 às 22 horas

Alimentação e lazer - 12 às 22 horas

Academia - 9 às 15 horas

Laboratório - fechado

Cinema - conforme a programação