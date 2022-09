Pode beber no dia das eleições? Veja as regras de cada lugar

O primeiro turno das eleições já ocorre no próximo domingo (2) e, com a data se aproximando, muitas dúvidas podem surgir entre os eleitores, como por exemplo sobre a venda e consumo de bebidas alcoólicas. Atualmente, esta norma fica a cargo do Tribunal Regional Eleitoral de cada Estado, que poderá publicar uma portaria liberando ou proibindo o uso e consumo de álcool até a véspera das eleições. Até o momento, a venda de bebidas foi proibida em 13 estados e liberada em 9.

Onde está liberado

Bahia

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Minas Gerais

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

São Paulo

Piauí

Onde é proibido

Acre: os horários de proibição variam de acordo com a zona eleitoral do Estado. O eleitor pode conferir as regras no site do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC).

de acordo com a zona eleitoral do Estado. O eleitor pode conferir as regras no site do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC). Alagoas: desde às 4h até 18h do domingo (2).

Amapá: começa a valer a partir das 22h do sábado (1°) até às 18h do domingo (2).

Amazonas: a partir de 00h até às 18h do dia domingo (2).

Ceará: a partir de 00h até às 18h do domingo (2).

Maranhão: de 00h às 22h de domingo (2).

Mato Grosso do Sul: a partir das 3h às 16h do domingo (2)

Pará : a medida vale a partir de 00h até 18h do domingo (2).

: a medida vale a partir de 00h até 18h do domingo (2). Paraná: entre 8h e 18h do domingo (2).

Rio Grande do Norte: inicia às 7h e vai até 18h do domingo (2).

Roraima: a proibição começa a partir das 23h do sábado (1) às 19h do domingo (2).

Tocantins: a proibição vai depender da zona eleitoral . Até o momento, em 13 das 33 zonas, a medida começa a valer desde às 18h do sábado (1) até às 18h do domingo (2).

. Até o momento, em 13 das 33 zonas, a medida começa a valer desde às 18h do sábado (1) até às 18h do domingo (2). Paraíba: proibido apenas para as cidades na 25ª Zona Eleitoral: Baraúna, Frei Martinho, Nova Palmeira, Pedra Lavrada e Picuí, de 00h até às 18h do domingo (2).

Onde ainda não foi definido

Mato Grosso

Pernambuco

Sergipe

