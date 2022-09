Homem é preso com R$ 90 mil e confessa que dinheiro seria usado para compra de votos

Um homem de 59 anos foi preso na cidade de Lagoa da Canoa, interior de Alagoas, na noite de quinta-feira (29), com R$ 90 mil dentro do porta-malas de um carro. O suspeito confessou à polícia que o dinheiro seria usado para compra de votos. As informações são do G1.

O homem foi preso em flagrante durante um bloqueio na rodovia feito por militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Além do dinheiro, os agentes encontraram 48 camisas de uma cavalgada com o nome de um candidato a deputado estadual de Alagoas.

Ele também afirmou que era responsável por repassar valores a uma lista de pessoas que estavam no celular, para que elas votassem no candidato, o que é caracterizado como crime eleitoral. O condutor foi levado para a Central de Flagrantes de Arapiraca.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)