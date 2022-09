Perdeu o título de eleitor? Saiba como votar nas eleições sem o documento

Quando se aproxima o período eleitoral, é comum que muitas pessoas esqueçam onde guardaram o seu título de eleitor. Entretanto, mesmo com a ausência do documento o cidadão não é impedido de votar.

No caso em que o eleitor perdeu o título, mas está em situação regular com a Justiça Eleitoral, poderá votar nas Eleições 2022. O documento só é cancelado quando o eleitor deixa de votar em três turnos consecutivos e não paga as multas pelas ausências.

VEJA MAIS

O primeiro turno acontece neste domingo (2), e, caso seja necessário, o segundo turno está previsto para o dia 30 de outubro. Sabendo onde é sua zona e seção eleitoral, que pode ser consultada no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no dia da votação, o eleitor precisa apresentar apenas um documento oficial com foto.

Saiba quais documentos são aceitos no dia das eleições

Carteira de identidade;

CNH;

Passaporte;

Carteira de categoria profissional reconhecida por lei;

Certificado de Reservista;

Carteira de Trabalho.

O eleitor também pode apresentar a versão digital do título de eleitor, o e-Título, se já realizou o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)