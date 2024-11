Arraial de Nazaré permanece aberto até 25 de novembro com Parque Ita; confira a programação

O tradicional Arraial de Nazaré, instalado no estacionamento da Basílica Santuário de Nazaré, permanece aberto ao público até o dia 25 de novembro. Em funcionamento desde setembro, o evento reúne 110 permissionários em 73 estandes que vendem uma variedade de produtos, desde artesanato e bijuterias até artigos religiosos, brinquedos e comidas típicas. A maior atração, no entanto, é o Parque Ita, que tem sido um sucesso entre os paraenses.

🎢 O Parque Ita, um dos maiores parques de diversões itinerantes do Brasil, marca presença no Arraial de Nazaré pelo 32º ano consecutivo. Após uma pausa em 2020 e 2021 devido à pandemia, o parque retorna com 19 brinquedos para todas as idades, incluindo novidades.

A torre de queda livre, com 40 metros de altura, é uma das grandes atrações, proporcionando uma experiência de adrenalina pura. Além dela, a montanha-russa com looping, que retorna ao evento depois de cinco anos, e a roda-gigante, ainda maior que nas edições anteriores, completam a programação ao lado do brinquedo Mexicano, que fez sucesso em 2023 e está de volta.

🕐 Horários de funcionamento do Parque Ita

O parque estará aberto todos os dias da semana até o fim do arraial. Confira os horários de funcionamento:

De segunda a quinta-feira: 16h às 22h30

Sexta e sábado: 16h às 23h

Domingos e feriados: 16h às 23h

🎡 Lista de atrações do Parque Ita

Entre as atrações disponíveis no parque, os visitantes encontrarão:

Montanha-russa

Brucumella

Auto Pista

Surf

Ranger

Trenzinho

Dumbo

Aviãozinho

Rede Barom

Volvinha

Fusquinha

Cama Elástica

Salta Montes

Music Express

King Loop

Torre

Free Style

Roda Panoramica

Mexicano

Confira imagens do Ita deste ano:

História do Arraial de Nazaré

A tradição do Arraial de Nazaré começou com o primeiro Círio de Nazaré, em 1793, quando era uma grande feira de produtos agrícolas, aproveitando o fluxo de peregrinos que visitavam a ermida de Plácido.

Ao longo dos anos, o evento cresceu e evoluiu, se tornando um espaço de lazer e devoção. Atualmente, o arraial é composto por barracas de vendas, brinquedos e apresentações culturais, além do comércio ambulante.

