Parque Ita voltará a ser atração no Arraial de Nazaré

A abertura do Arraial de Nazaré, como parte dos eventos do Círio de Nossa Senhora de Nazaré em 2022, está prevista para 30 de setembro, quando entrará em funcionamento o Parque Ita, reunindo brinquedos e atrações para crianças, jovens e adultos. A Diretoria da Festa (DFN) atua nos preparativos para o arraial, e, nesse sentido, já foi assinado o contrato com a empresa responsável pelo parque.

O diretor de Arraial e Arrecadação, Sérgio Reis, confirma a vinda do Parque Ita e o funcionamento do arraial. "A gente já está trabalhando no novo formato do Arraial, para que ele se torne mais atrativo para as pessoas que visitam o espaço; emfim, tem tudo para ser um novo Arraial em novos tempos", acrescenta.

Este será o 29º ano do Parque Ita no Arraial de Nazaré, e a princípio aberto ao público de domingo a domingo. De segunda à sexta-feira, a partir das 17 horas, e nos finais de semana, em horário mais cedo. No arraial, o público vai contar com barracas para a oferta de produtos artesanais, comidas típicas, lanches e outros artigos. Por meio de reuniões em breve, a Diretoria da Festa irá definir a quantidade dessas unidades no espaço próximo da Basílica Santuário de Nazaré.

Outra atração no Arraial de Nazaré será a exibição de artistas e bandas católicas no Círio Musical, contando com a presença da Imagem Peregrina da Rainha da Amazônia. Na área do arraial, será desenvolvido o projeto Eco-Círio em parceria com a Guamá Tratamento de Resíduos, objetivando a coleta seletiva de lixo para reciclagem.