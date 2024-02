Menino de 14 anos viraliza resolvendo questões do ITA e web reage: 'Reencarnação de Pitágoras'

Um adolescente de 14 anos, viralizou no TikTok depois de gravar vídeos resolvendo questões da área de exatas do vestibular mais difícil do país, o do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Na gravação, o menino monta a lousa branca, prepara a câmera do celular e pronto, mostra como resolver os exercícios da instituição.

"Você entraria em desespero vendo essa questão? Mas é facinho, 'vapo'! Vou te mostrar, fica até o final", explica Gustavo Viana, no início de um vídeo que já ultrapassou os 3,5 milhões de visualizações.

E foi alternando entre gírias e expressões algébricas que as "Dicas do Guga" ganharam destaque nas redes sociais no início de fevereiro. Os seguidores ficam impressionados com a habilidade que o garoto demonstra ao simplificar complexos conjuntos de números e incógnitas.

Nos comentários dos vídeos, não faltam não faltam fãs do menino-prodígio. "Você é um divo, obrigada!!", diz um seguidor. “Se esse garoto tivesse sido meu professor, eu estaria na Nasa hoje!", brinca outro. "Reencarnação de Pitágoras", afirma outro internauta.

"O que me trouxe notoriedade foi a minha didática. Eu escolho a questão, vou interagindo com o telespectador e ensinando as pessoas com dificuldade em matemática", conta Gustavo, que mora em Araçagi, município com 17 mil habitantes no interior da Paraíba.

Estudante do primeiro ano do ensino médio em uma instituição privada, Gustavo conta que sempre teve facilidade na escola: obteve média 10 em todas as disciplinas no último boletim, conquistou uma medalha na Olimpíada Brasileira de Astronomia em 2023 e atua como monitor de estudos em matemática, ciências, história, inglês e geografia para seus colegas de turma. Aos poucos, ele desenvolveu interesse por conteúdos mais avançados de disciplinas exatas, ensinados apenas na universidade.

"Meu hobby é estudar. Quando estou focado, estudo sem pausas das 6h às 11h e fico pensando em como vou abordar os temas no meu canal", diz. "Olho para a prova do ITA e penso: não é impossível para mim. É complexo, não vou mentir, mas, se eu tiver bons professores e bons materiais, vai dar certo de estudar engenharia lá", assegura o jovem.