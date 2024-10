Conheça a devoção por trás do ofício de quem trabalha no parque do Arraial de Nazaré

O Arraial de Nazaré é uma das tradições mais aguardadas durante o Círio em Belém, reunindo gerações de paraenses e visitantes em torno de brinquedos, comidas e uma atmosfera festiva. Por trás das luzes coloridas e da diversão, há histórias de trabalho árduo e dedicação que se entrelaçam com a fé. Para trabalhadores do parque de diversões, o Arraial é também uma oportunidade de renovação espiritual para eles próprios que, ano após ano, ajudam a torná-lo possível.

Elielson Carvalho, 52, é paraense de nascença, mas há 21 anos mora em Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele trabalha como montador e operador da roda-gigante no Ita Center Park e, todo ano, volta à capital paraense para participar da montagem do Arraial de Nazaré, mas também para viver sua própria devoção à Nossa Senhora.

“Eu venho acompanhar a chegada da Santa. São duas emoções, né? Ver a chegada dela e trabalhar aqui. No momento em que tudo está pronto, a alegria já começa pra mim”, relata.

O trabalho, apesar de rotineiro, tem um significado especial quando acontece durante o Círio. “Eu faço minha revisão todos os dias, checo tudo, porque a segurança é o mais importante. Mas, para mim, só de ouvir as pessoas se divertindo no parque já me sinto bem, já me divirto também”, compartilha Elielson, que mantém a tradição de assistir à passagem da Romaria Fluvial, assim como fazia com a mãe, falecida em 1994: “Naquele dia, eu me arrepio e me emociono”, acrescenta.

O montador da roda-gigante Elielson Carvalho viaja com o parque pelo Brasil e aproveita a vinda a Belém para matar a saudade do Círio (Igor Mota / O Liberal)

Para o proprietário do parque, Ilson Alves Moreira, 78, a devoção a Nossa Senhora de Nazaré é o principal motivo para a vinda anual do parque a Belém há 33 anos. “Minha esposa é muito devota de Nossa Senhora de Nazaré, e todos os anos ela acompanha as procissões. Eu, por problemas de saúde, não posso mais ir, mas ela vai, com as meninas, e participa ativamente. A gente tem muita fé nela. Nós entregamos o parque nas mãos de Nossa Senhora e nunca tivemos um acidente grave aqui, sempre somos bem assistidos por ela”, afirma o goiano que se afeiçoou ao Círio paraense desde que começou a trazer a estrutura para Belém.

Com uma equipe que varia entre 80 e 120 trabalhadores, o proprietário do parque destaca que o Arraial é uma oportunidade única para proporcionar alegria a muitas famílias que aguardam o Círio o ano todo. “Aqui, muita gente só consegue se divertir assim uma vez por ano. Trazemos sempre novidades, como a torre de queda livre de 40 metros de altura e a montanha-russa, que voltou após cinco anos. Isso é para as crianças e para os adultos, que esperam ansiosamente pela festa”, revela.

Ilson Moreira, proprietário do Ita Center Park, afirma que "entrega o parque nas mãos de Nossa Senhora" para que acidentes graves não ocorram no local (Igor Mota / O Liberal)

Com a proximidade da construção de um novo Santuário no estacionamento da Basílica, espaço onde fica o Arraial de Nazaré, o futuro do parque ainda é incerto. No entanto, Ilson está confiante de que os brinquedos continuarão fazendo parte da tradição. “Estamos sempre trazendo novidades, e enquanto Deus permitir, e Nossa Senhora nos guiar, continuaremos aqui, ano após ano, participando desse momento tão especial para Belém e para o Brasil”, finaliza.