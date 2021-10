Trabalhos Câmara Municipal de Ananindeua seguem longe do alcance da população

Há cerca de um mês, as sessões da Câmara Municipal de Ananindeua não estão chegando a contento ao cidadão. Por conta da reforma no prédio antigo, na avenida Zacarias de Assunção, centro de Ananindeua, as sessões estão sendo realizadas em um dos auditórios da Universidade da Amazônia (Unama), na rodovia BR-316. Apesar de aberta ao público, a falta de informações e a limitação por causa da pandemia de covid-19 faz com que quase ninguém acompanhe as sessões do plenário, que também não são transmitidas pelo site - que está desatualizado - e nem regularmente pelas redes sociais.

Com esse conjunto de situações e ainda sem o trabalho de uma assessoria de imprensa que forneça conteúdo aos meios de comunicação, as atividades dos parlamentares ocorrem sem transparência há pelo menos dois meses. A última informação de gastos públicos e agenda externa do presidente da Câmara, Rui Begot (Avante), foram publicadas em julho. Na última sessão, na Casa, a informação era de que Begot estava viajando pelo Nordeste. Assim, quem deseja saber do trabalho dos parlamentares, precisa chegar cedo às terças na Unama BR.

Vereadores reconhecem a falta de acesso

A falta de transparência nos trabalhos é reconhecido pelo vereador Zezinho Lima (Avante), que admitiu ouvir reclamações de eleitores. “O prédio da Câmara está passando por uma grande reforma, não apenas física, mas também de informática para acabar com este problema, principalmente na questão do Portal da Transparência. A população de fato precisa saber o que estamos fazendo. Recebemos muitas reclamações de pessoas questionando, mas a Câmara está sempre aberta”, disse.

Já Elton Nunes (PSB) justifica que a reforma deve sanar parte da situação. “Não falta só transparência, mas também canais de divulgação. Entretanto, o prédio antigo não dava suporte para a população participar das sessões, e agora, com o investimento,o prédio será entregue ano que vem com adaptações para cadeirantes e espaço para receber pessoas nas galerias, deixando o povo ciente do que acontece nas sessões”, explica.

A vereadora Francy Pereira (PSDB) também justificou a situação com a manutenção do site, e Fabrício Miranda (PSC) disse que vai cobrar agilidade. “Acredito que é justo e correto que os munícipes tenham acesso a todas as informações e ao nosso trabalho”, afirmou.

Voltando ao passado

O que ocorre hoje na Câmara Municipal de Ananindeua é semelhante a um tempo em que os meios de comunicação eram infinitamente menores. De uma época em que o grande escritor brasileiro Machado de Assis, que também era jornalista, era o responsável pela cobertura do Senado para o jornal Diário do Rio, a partir de 1861.

Em sua crônica de 13 de dezembro de 1896, publicada posteriormente no livro “O velho Senado”, ele cobrava providências para que os registros das sessões, feitos em notas taquigráficas, fossem disponibilizados na íntegra, facilitando o acesso ao conteúdo das reuniões do Senado aos jornalistas, opinião pública e cidadãos. A cobrança era justamente para que, quem quisesse saber o que ocorria no Senado, não se sentisse obrigado a passar dias inteiro no plenário.

Em um dos argumentos ele diz: “uma vez que estes (os registros) se imprimem, é indispensável que saiam completos para que eu os entenda. Posso ser paralítico, preguiçoso, morar fora, e tenho o direito de saber o que é que se lê nas câmaras, sem ir passar meus dias na galeria do Congresso”, sentenciou um incisivo Machado de Assis.