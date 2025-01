Ruas de Ananindeua têm pontos críticos de acúmulo de entulho e lixo doméstico

Ruas tomadas por sacos de lixo, restos de móveis, entulhos e até animais mortos são parte do cotidiano de quem mora em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. Para quem circula pelas vias do município não é difícil se deparar com verdadeiras montanhas de sujeira que se acumulam em diversos pontos onde o descarte inadequado acaba sendo a única opção para os moradores, já que, segundo pessoas ouvidas pela reportagem de O Liberal, há semanas a coleta de lixo não é feita de forma regular. O problema persiste desde o final do ano passado e tem gerado indignação entre os populares, que reclamam da falta de soluções por parte da prefeitura municipal. Do centro às áreas periféricas, o cenário é o mesmo.

A rua Pindorama, no bairro do Coqueiro, é um desses locais que se tornaram críticos para o acúmulo de lixo. A área, que limita o Conjunto Cidade Nova 8, não recebe coleta regular há alguns anos. Até quem mora no perímetro há menos tempo é afetado pelo problema, como o aposentado Washington Santiago, de 66 anos. De acordo com ele, a falta de coleta tem prejudicado a população e precisa de soluções concretas e urgentes por parte do Poder Público.

"A gente acumula o lixo dentro de casa esperando o carro coletor passar. Era para passar nos dias de segunda, quarta e sexta-feira. Quando não passa na segunda, a gente guarda para jogar na quarta. E, se não passar, precisamos colocar na rua porque não podemos acumular o lixo dentro de casa, chamando ratos, baratas e outros insetos. O fato é que vivemos sempre na expectativa, mas, sem ter nenhuma certeza de que o caminhão de coleta de fato vai passar", relata o aposentado.

Aposentado, Washington Santiago relata a situação precária na área onde mora (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

O acúmulo de lixo na via tem se intensificado e preocupa cada vez mais quem vive às proximidades do lixão. Segundo Washington, o excesso de lixo atrapalha até mesmo o fluxo dos pedestres e motoristas. Quem passa pela rua todos os dias precisa dividir o espaço com os resíduos e entulhos amontoados na esquina. “Tem de tudo. Tem lixo doméstico jogado. Hoje [terça-feira], não sei se a caçamba passou, porque tinha cama e sofá jogados. Não sei se foi carroceiro que levou.”

“E ainda estamos num período chuvoso. Se o lixeiro não passa para recolher o lixo, acumula-se a sujeira e a proliferação de doenças. A dengue está aí em cima da gente. E se acumula água e mais o lixo, piora ainda mais a nossa situação da nossa saúde. Quando chove, o lixo espalha e fica só um lamaçal, porque não tem para onde a água escorrer, além do mau cheiro. Às vezes, jogam até bicho morto. E vem urubu, por conta disso”, reclama o aposentado, que convive com o problema há seis meses — período em que mora na via.

Lixo em Ananindeua

Problema antigo

Já a comerciante Michelle Freitas, 30, mora há mais de 20 anos na rua Pindorama e o problema persiste: “Às vezes, vêm pessoas de longe para descartar o lixo. Estamos em um descaso total. Tem uma escolinha bem próxima [de onde o lixo está acumulado]. As crianças precisam passar por perto do lixo correndo riscos. Tudo isso é muito difícil para quem mora por aqui, porque sentimos esse mau cheiro”.

Lixo causa indignação para quem mora há muito tempo em Ananindeua (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

“Estamos pedindo ajuda para que a gente possa vencer esse lixo. Além disso, a rua está só buraco. Quando chove fica só lama. Algumas pessoas já caíram no bairro. É difícil, mas eu creio que vamos vencer. Estamos muito esquecidos. A gente merece ajuda do poder público, porque votamos nesses candidatos. Então, pedimos ajuda, porque a gente quer nosso bairro bonito”, desabafa.

Irregularidade

A irregularidade na coleta de lixo não se concentra somente nas áreas mais afastadas. Em todo o conjunto Cidade Nova, é comum ver as ruas tomadas por lixo. As travessas localizadas às margens da avenida Dom Vicente Zico, na Cidade Nova 4, transformaram-se em um lixão a céu aberto, como constatado pela reportagem do Grupo Liberal. O local virou depósito para restos de móveis e entulhos de material de construção.

Morador da Cidade Nova 5, na rua SN 21 com a travessa WE 75, o servidor público Diego Henrique Teixeira, de 38 anos, relata nunca ter visto uma crise de lixo tão grande como a que tem sido observada atualmente. Ele é mais um dos moradores que precisa acumular o lixo dentro de casa para não descartá-lo de forma irresponsável nas ruas. “O maior problema é o mau cheiro e a proliferação de ratos pela rua. Alguns moradores ficam vasculhando o lixo e até mesmo animais”, comenta.

Em alguns locais, o cenário tem menor gravidade, mas ainda assim o problema é grave (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

“Só estou recolhendo o lixo para fora quando não tem mais como guardar. Isso porque tem alguns resíduos que são restos de alimentos. E aí, mesmo que a gente não queira jogar logo, acaba que dentro de casa fica com esse odor. E pelo que percebemos, é toda a cidade com esse problema. Eu nunca tinha visto esse problema tão acentuado. Percebo que depois da reeleição começou a ter ainda mais esse problema. Antes, a coleta era bem regular”, considera Diego, que segue sem resposta da prefeitura sobre o problema.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento à prefeitura de Ananindeua sobre quais medidas serão adotadas para regularizar o serviço no município. A reportagem aguarda retorno.