Prefeito e primeira-dama de Ananindeua jogam beach tennis em inauguração de orla da cidade

Durante a inauguração da primeira Orla de Ananindeua, realizada na tarde deste domingo (3), o prefeito Daniel Santos e a primeira-dama Alessandra Haber aproveitaram para jogar beach tennis em uma das quadras do espaço de lazer. Com vista para o furo do rio Maguari, a Orla de Ananindeua tem 800 metros de extensão e foi construída com acesso terrestre pelo bairro do Icuí Guajará.

O gestor municipal comentou sobre o sentimento após a inauguração da orla. “Estou muito feliz hoje, podendo mostrar que uma Ananindeua de frente para o rio, uma Ananindeua que a gente não via sendo valorizada agora, valorizando o turismo local, fortalecendo o ecoturismo e trazendo o cartão postal para a cidade”, afirmou o prefeito Daniel Santos.

A obra foi erguida ao final das avenidas Santa fé e Amintas Pinheiro (antiga estrada do Icuí Guajará, ou seja, em um área da cidade que já está toda estruturada, pois vem recebendo melhorias nos últimos anos com ruas pavimentadas, sinalizadas, incluindo ciclofaixas e iluminação pública em LED.