Obras no entorno da avenida Três Corações, em Ananindeua, afetam o comércio local e geram riscos

Os problemas envolvendo as obras da avenida Três Corações e entornos seguem dando prejuízos aos moradores de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém (RMB). Dessa vez, um trecho que passa pela avenida Principal, antiga rua do Fio, no bairro da Cidade Nova, chegando ao estacionamento de um hospital, tem sido motivo de intensa reclamação de quem possui estabelecimento por perto ou precisa trafegar pelo local constantemente.

É que há cerca de três semanas, de acordo com a população, a grande cratera aberta na rua, que seria para a troca de tubulação, está abandonada, sem a presença de trabalhadores e sem um prazo em vista para que a situação seja contornada. Os riscos que se acumulam com a falta da conclusão do serviço envolvem a possibilidade de acidentes com carros, motos e pessoas que trafegam por lá, além da quantidade de resíduos sólidos que já estão começando a ser jogados.

Para o autônomo Leonilson da Silva, que mantém um restaurante na avenida Principal, bem às margens da cratera, os prejuízos afetaram a parte econômica e o movimento do estabelecimento. Ele conta que a falta de sinalização para dar segurança à população faz com que crianças e veículos enfrentem riscos de queda. “Foi em mais de 50% que quebrou meu movimento, até porque tem gente que não usa mais esse pedaço, dá a volta por outro caminho”, relata.

Com a falta de previsão para retorno das obras e melhorias, Leonilson pensou, até, em desistir do restaurante. “O fluxo de pessoas diminuiu e, consequentemente, diminuiu minha venda. Eu quase fecho esse mês por causa disso. Eles não falaram nada, não deram prazo, não falaram se vão tapar, se vão concluir a obra, não falaram absolutamente nada pra gente, só fizeram recolher as máquinas”, lamenta.

A solução encontrada por Leonilson foi, então, o foco na entrega de comidas em domicílio. Um outro agravante também é preocupante: com a época de chuvas, comum nesse período do ano na região, os riscos de deslizamento e de ainda mais abertura da cratera aumentam. “Vai chovendo e vai deslizando cada vez mais, está abrindo cada vez mais o buraco e complicando a nossa vida. Eu estou focando mais na entrega, porque o fluxo de pessoas diminuiu. A gente sobrevive disso e tive que me adaptar ao problema que deixaram aqui pra gente”, ressalta o autônomo.

Transtornos também para a Terezinha dos Santos, doméstica, que trafega diariamente pelo local. Moradora de Ananindeua, ela diz que parte dos serviços essenciais, como hospitais, supermercados e comércio, só são oferecidos na Cidade Nova. Portanto, a necessidade de uma boa via para o caminho. “Nós moramos aqui no Jardim Brasil e, aí, tudo que a gente precisa é na Cidade Nova. Não temos nada pra cá. Eles mexeram aqui, mas a gente queria que fizessem uma coisa que melhorasse, não que abandonasse a obra como está”, destaca.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a prefeitura de Ananindeua para saber sobre o retorno das obras e o prazo para conclusão e aguarda rotorno.