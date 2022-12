Belém tem vias alagadas após chuva na tarde desta terça-feira (20); vídeo

Na tarde desta terça-feira (20), a chuva que caiu em Belém provocou alagamentos e causou transtornos para motoristas e pedestres. Um dos trechos alagados foi na avenida Pedro Miranda, próximo a travessa da Vileta, no bairro da Pedreira, onde as pessoas andavam pela água para atravessar a faixa de pedestres. A área destinada para o estacionamento de veículos, no canteiro central da via, também ficou bastante alagada.

Moradores da rua Fernando Guilhon próximo a avenida Generalíssimo Deodoro tiveram dor de cabeça com a quantidade de água registrada na frente das suas residências. O motorista Célio França, 54 anos, enfrentou dificuldades para estacionar próximo da casa da sua avó. Ele que a idosa de 87 anos não sai de sua residência quando situações como essa acontecem.

Um dos trechos alagados foi na avenida Pedro Miranda, próximo a travessa da Vileta, no bairro da Pedreira, onde as pessoas andavam pela água para atravessar a faixa de pedestres (Fabyo Cruz/O Liberal)

“Ela e o meu tio de 75 anos não saem de casa, nem as crianças, é arriscado que eles peguem algum tipo de doença. É uma dor de cabeça, e olha que essa chuva foi fraca. Sempre acontece isso quando chove e ninguém faz nada. Imagina quando cair uma chuva forte. Começa a chover sempre na Quintino até a passagem São José”, afirmou o morador.

O alagamento na travessa Quintino Bocaiúva com a rua dos Pariquis, no mesmo bairro, fez com que os veículos passassem com dificuldades na via. O morador da área Enderson Santos, 42 anos, diz estar desacreditado com alguma mudança deste cenário. “Tem mais de 40 anos isso. Foi uma chuvinha e olha como ficou. As coisas aqui são muito difíceis, nunca melhorou. Acho que não tem jeito mais”, desabafou.