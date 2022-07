Obras na Transcoqueiro: interdição segue até o dia 20; veja rotas alternativas

Desde sábado (2), uma parte da rodovia Transcoqueiro, no bairro do Una, limite entre Belém e Ananindeua, foi interditada para obras de saneamento. A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Ananindeua (Semutran) comunicou pelas redes sociais que um desvio precisaria ser feito até o final das obras. A previsão de conclusão é o próximo dia 20 de julho. No primeiro dia útil, nesta segunda-feira (4), muitas pessoas reclamavam da falta de informação e de orientação das rotas alternativas.

Desvio será por conta de obras de saneamento na avenida Transcoqueiro (Divulgação/Semutran)

Confira as rotas alternativas:

Para a ida no sentido centro, os condutores deverão adotar a seguinte rota para continuar o trajeto: avenida Transcoqueiro, vila Jarbas Passarinho, passagem Jarbas Passarinho, rua São Benedito, rua Tancredo Neves; rua N, rua 10 de Maio, avenida Transcoqueiro e então avenida Augusto Montenegro.

Quanto à volta, com destino ao bairro Jaderlândia, esse será o caminho do desvio: avenida Augusto Montenegro, avenida Transcoqueiro, rua 10 de Maio, acessar a direita na Rua N, passagem Snapp, alameda União, acessar a esquerda rua São Benedito, passagem Jarbas Passarinho, vila Jarbas Passarinho e acessar a esquerda pela avenida Transcoqueiro.