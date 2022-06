Obra na rodovia BR-316 é concluída e estrada é liberada

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que o trânsito na rodovia BR-316, no km 19, no Município de Benevides, foi totalmente liberado às 13 horas deste domingo (26). A obra em questão foi finalizada, como repassa a PRF.

No começo deste mês, precisamente no dia 4, o km 19 da BR-316, no sentido Benevides-Marituba, teve o trânsito de veículos interditado, para a execução de obras de instalação de um sistema de drenagem. Por essa razão, como informou a PRF na ocasião, o tráfego foi desviado para a pista do sentido Marituba-Benevides, em sistema de fluxo e contrafluxo (mão dupla), a fim de garantir o fluxo no local.

Em seguida, na terça-feira (21), foi interditado o sentido Marituba-Benevides, com previsão de que seguiria em obras até o dia 29. Para garantir a fluidez do trânsito na área, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) montou um desvio próximo à entrada da PA-404, que dá acesso aos distritos de Benfica e Murinin, em sistema de fluxo e contrafluxo (mão dupla) por cerca de 1km, nas duas etapas da intervenção.

Interdição da BR-316 é provocada por obra privada



A interdição daquele trecho da rodovia BR-316, com registro de engarrafamentos de uma a duas horas, foi provocada por uma obra privada, cuja empresa responsável é a Log Commercial Properties e Participações S.A.. A empresa confirmou que a intervenção tem o objetivo de resolver um problema de infraestrutura existente e evitar novas situações no entorno do empreendimento, como alagamentos e inundações.

O problema de inundação que se busca resolver na área próxima e até na pista da rodovia se deu a partir da construção de um galpão da empresa. Não havia sido feito um sistema de drenagem e escoamento da água das chuvas que caem no telhado do galpão.

A intervenção obteve Permissão Especial de Uso de Faixa de Domínio concedida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e Autorização Ambiental expedida pela Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo de Benevides. Porém, gerou transtornos aos condutores de veículos e moradores da área.

O sistema pretende remanejar as águas pluviais para o igarapé Itapepocu, curso d'água que corta a BR-316 e está localizado próximo à instalação dos galpões da empresa. Moradores estão preocupados com um possível assoreamento do igarapé.

Sobre o assunto, a Log Commercial Properties e Participações S. A. informou que a implantação do sistema de captação e remanejamento de águas pluviais próximo ao empreendimento está sendo realizada conforme projeto aprovado pelo DNIT. "Assim como ocorreu na primeira fase da implantação da galeria, quando o trabalho foi concluído antes do prazo previsto, a companhia vem se empenhando para finalizar a obra o mais breve possível", comunicou a empresa no final da semana passada.