Interdição na BR-316 causa longo congestionamento em Benevides

O Km 19 da BR-316, no município de Benevides, sentido Benevides-Marituba está totalmente interditado desde às 0h deste sábado, 4. O trecho passa por obras para instalação de um sistema de drenagem e deve continuar sem fluxo por até 10 dias, ou seja, a liberação só deve ocorrer no dia 14 de junho.

A Policia Rodoviária Federal (PRF) informa que o trânsito do trecho está sendo desviado para a pista do sentido Marituba-Benevides, em sistema de fluxo e contrafluxo (mão dupla) a fim de garantir o fluxo no local. A PRF afirma ainda que a região está devidamente sinalizada.

VEJA MAIS

Apesar disso, no trecho que se estende pelas proximidades da PA-404 está com lentidão e congestionamento, especialmente na entrada do distrito de Benfica, onde uma pista da BR-316 opera em duas mãos. De acordo com aplicativo Waze, a velocidade média no local é de 20 Km/h, com motoristas demorando mais de 3 horas para se deslocar desde a divisa de Ananindeua com Marituba até ultrapassar a interdição, o que corresponde a cerca de 15 quilometros.

Agentes da PRF orientam tráfego na BR, mas congestionamento se forma no local (Cristino Martins / O Liberal)

Uma nova interdição no mesmo trecho em sentido oposto está prevista para ocorrer no mês de julho, atendendo a pedido de uma empresa da área. A operação foi autorizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).