Primeiro dia de interdição na BR-316 é marcado por engarrafamento

Motoristas que precisaram passar pela BR-316 na manhã desta terça-feira (26) tiveram que enfrentar longos trechos de congestionamento. Foi o primeiro dia de interdição do km 19 da rodovia, no município de Benevides, no sentido Marituba-Benevides, para a segunda etapa de instalação do sistema de drenagem da via.

A primeira etapa da obra ocorreu entre os dias quatro e 10 de junho, no mesmo trecho, porém, no sentido Benevides-Marituba. A previsão para finalizar os serviços na segunda etapa também é de 10 dias, com previsão de término até o dia 30 de junho.

Trânsito na BR demandou paciência dos motoristas

Para chegar ao ponto em que iniciam as obras, no km 19 da BR, a equipe de reportagem de O Liberal levou pelo menos duas horas de viagem, entre 9h e 11h da manhã, aproximadamente. Quem saiu um pouco depois, ficou por ainda mais tempo no engarrafamento, como no caso de um motorista de caminhão, que saiu de Marituba por volta das 10h e já estava há duas horas e meia na BR para chegar até o ponto em que o trânsito é desviado para a pista do sentido Benevides-Marituba, em sistema de fluxo e contrafluxo (mão dupla).

O trecho em mão dupla tem cerca de 700 metros de extensão. No local, motoristas reduzem a velocidade para evitar colisões, o que acaba provocando a lentidão para quem vem no sentido Marituba-Benevides.

O casal Carlos e Eliana Granhen, que já estavam há uma hora e meia na viagem, expressaram a indignação pelo tempo perdido no trânsito: "É um absurdo! Não tem condições. A gente está vindo de Marituba para cá, nem é tão longe", disse Carlos.

O empresário Nilson Ferreira, que também levou cerca de uma hora e meia para chegar de Ananindeua até o ponto em obras, estava inconformado de ter perdido a entrada de uma empresa, que fica próximo a um posto de combustíveis, justamente no perímetro interditado. Ele teve que retornar, no sentido Benevides-Marituba, para tentar uma autorização na barreira para entrar no trecho fechado (Marituba-Benevides).

Falta de fiscalização encorajou maus hábitos no trânsito

Durante todo o trajeto pela BR-316 e o período em que a equipe de O Liberal esteve no local das obras, não havia nenhum ponto de fiscalização do trânsito por órgãos competentes. Com isso, muitos motoristas e motociclistas acabavam entrando no acostamento e fazendo ultrapassagens perigosas em diferentes trechos do caminho, sobretudo próximo ao desvio para a mão dupla.

"Quando a Polícia Rodoviária Federal está na estrada, todo mundo se respeita. Quando não está, é o caos. Ninguém respeita ninguém", comentou o vendedor de água José Maria Souza, que esteve trabalhando desde o início da manhã, próximo ao desvio, e testemunhou muitas infrações e manobras perigosas por parte dos motoristas mais apressados.

Uma engenheira, que supervisionava a obra e preferiu não conceder entrevista, chegou a comentar que uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local no início da interdição, por volta de meia-noite desta terça, e orientou o desvio do trânsito, porém, não voltou mais desde então.

A PRF foi acionada para prestar esclarecimentos a respeito da fiscalização do trânsito, mas até o momento, não houve retorno.