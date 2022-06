BR-316 terá tráfego interditado no sentido Marituba-Benevides à 0h desta terça (21)

Como informa a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a partir da 0h desta terça-feira (21), uma parte do km 19 da rodovia BR-316, no Município de Benevides (PA), no sentido Marituba-Benevides, será totalmente interditada em virtude da continuação da obra de instalação de sistema de drenagem.

Para garantir o tráfego de veículos no local, o trânsito será desviado para a pista do sentido Benevides-Marituba, em sistema de fluxo e contrafluxo (mão dupla).

A previsão é que o trecho seja liberado para o tráfego em até 10 (dez) dias.