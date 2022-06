Interdição na BR-316: trânsito flui na noite do primeiro dia útil de obra

Nesta segunda-feira (6), primeiro dia útil desde que começou a interdição na rodovia BR-316, entre os municípios de Benevides e Marituba, o trecho que passou a operar em sentido duplo, no Km 19 da via, sentido Marituba-Benevides, fluía tranquilamente, sem engarrafamento, mesmo com a chuva no começo da noite.

Desde a madrugada de sábado (4), o lado da pista que vai no sentido Benevides-Marituba foi interditado para receber obras para instalação de um sistema de drenagem. Do outro lado da pista, no sentido Marituba-Benevides, o trânsito continuou funcionando em sentido duplo, porém, desde o fim de semana, o fluxo tem sido constante, apesar de intenso.

Na noite de ontem, a equipe de reportagem de O Liberal não encontrou maiores transtornos no trecho, como acidentes ou engarrafamentos, por exemplo. Entretanto, também não havia equipe de fiscalização na área no momento da reportagem, por volta das 18h30 da noite.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), serão 10 dias de obras, com previsão de conclusão para o dia 14 de junho. O perímetro é localizado nas proximidades da entrada da PA-404, que dá acesso aos distritos de Benfica e Murinin, pertencentes ao município de Benevides, na Grande Belém.