Desvio na BR-316: PRF libera trecho na altura de Benevides 

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) comunicou, nesta terça-feira (14), que está liberado para o tráfego de veículos o trecho do quilômetro 19 da BR-316, no município de Benevides, no sentido Benevides-Marituba, na Grande Belém. O perímetro foi totalmente interditado para uma obra de instalação de sistema de drenagem na via, conforme anunciou a PRF, no dia 3 deste mês.

Durante quase duas semanas, o trânsito foi desviado para a pista do sentido Marituba-Benevides, em sistema de mão dupla. Nos primeiros dias da obra, houve grande engarrafamento no trecho, que se irradiou ao longo da BR-316, a principal via de entrada e saída na capital paraense.

O perímetro bloqueado pela PRF fica próximo da entrada da PA-404, que dá acesso aos distritos de Benfica e Murinin, pertencentes ao município de Benevides. A previsão de 10 dias para a conclusão dos serviços e a liberação da via, de fato, foi cumprida pelo órgão federal de trânsito, que anunciou a liberação nesta terça-feira (14).