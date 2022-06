Desvio na BR-316 permite passagem de veículos de grande porte; rodovia segue com cratera

O km 169 da BR-316, no município de Santa Luzia do Pará, no nordeste do Pará, segue interditado por conta de uma cratera aberta na rodovia após fortes chuvas na região. Para que veículos de grande porte consigam trafegar na rodovia, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) liberou um desvio construído no trecho.

O objetivo, segundo o órgão, é permitir o tráfego de ônibus, caminhões e carretas enquanto a obra de recuperação da rodovia é realizada.