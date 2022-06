Acidente na BR-316 mata quatro pessoas; ex-vereador de Castanhal e família estão entre as vítimas

Um acidente na BR-316 entre os municípios de Castanhal e Santa Maria do Pará deixou quatro pessoas mortas. A colisão aconteceu por volta de 4h, desta quinta-feira (16), no quilômetro 88, em São Francisco do Pará. Muitos caminhoneiros pararam para tentar prestar socorro. Não houve outros veículos envolvidos.

VEJA MAIS

De acordo com testemunhas, um caminhão basculante, carregado de seixo, que trafegava no sentido Santa Maria - Castanhal vinha em zigue-zague. A colisão ocorreu com uma caminhonete Ford Ranger de cor prata, que trafegava no sentido Castanhal - Santa Maria. A caminhonete é da família de Norberto Amador da Costa, empresário, ex-vereador e membro do Sindicato Rural de Castanhal. As outras vítimas são a esposa, Rosana do Carmo Nascimento da Costa, e o filho dele, José Nascimento da Costa.

Norberto e a família estavam indo passar o feriado em uma fazenda próxima (Reprodução / Redes Sociais)

VEJA MAIS

“Nós vínhamos de São Miguel e o motorista do caminhão vinha fazendo manobras perigosas. Quando chegou aqui no Km 21 colidiu com a mulher que vinha de Castanhal . Foi um momento angustiante“, disse José Haroldo Nascimento, caminhoneiro.

Na caminhonete estavam três ocupantes: Rosana (condutora do veículo), que ficou presa nas ferragens; José, que estava no banco de trás; e Norberto, que estava na frente. Eles aguardavam resgate, mas também não resistiram, assim como o motorista do caminhão, que vinha de São Miguel do Guamá. Testemunhas no local apontam que o caminhoneiro estava em alta velocidade.

O Corpo de Bombeiros Militares chegou por volta de 5h. Um dos passageiros da caminhonete, que estava no banco traseiro, estava sem cinto e foi projetado para a frente do veículo. O caminhoneiro ficou preso ao volante e morreu pouco tempo antes da chegada do resgate. Possivelmente, pela condição, os bombeiros apontam que ele pode ter dormido.

Os corpos das vítimas foram removidos para o Instituto Médico Legal de Castanhal, onde passarão por exames para posterior liberação para familiares. Uma quantia de dinheiro em espécie, que estava em um cooler da caminhonete, foi apreendida. A Polícia Civil vai investigar o caso.