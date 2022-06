Mulher morre em acidente com moto na BR-316, em Marituba

Um acidente de trânsito resultou na morte de uma mulher não identificada por volta das 16h desta terça-feira (14), na altura do bairro Parque Verde, no sentido Marituba-Benevides, na Grande Belém. Segundo testemunhas, a vítima estava na garupa da motocicleta, quando caiu do veículo durante uma ultrapassagem arriscada entre um caminhão e um trator e morreu na hora.

Os transeuntes ouvidos não souberam precisar o que, de fato, teria ocorrido para a mulher cair da garupa da motocicleta. "Quando vi, ela já estava no chão'', disse um ciclista, que preferiu não ser identificado. Ninguém confirmou se a queda foi provocada pelo choque da moto contra um dos dois veículos ou se foi o caminhão ou o trator que atingiu a motocicleta quando ela tentava fazer a ultrapassagem.

As pessoas contaram, ainda, que o piloto da moto saiu ileso da colisão. Ele foi visto sentado na beira da pista, em silêncio, visivelmente abalado. Motoristas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), que atestou a morte instantânea da mulher e acionou o serviço do Instituto Médico Legal (IML), para a remoção do corpo, por volta das 17h30.

Não há informações sobre a identidade dos condutores do caminhão e do trator. Os órgãos de trânsito municipais devem investigar as circunstâncias do acidente com vítima fatal, para apurar responsabilidades e tomar as providências cabíveis.