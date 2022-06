Paciente que estava em ambulância que caiu em ribanceira na BR-316 morre no acidente

A paciente que estava sendo transportada na ambulância que caiu em uma espécie de ribanceira, na BR-316, não resistiu aos ferimentos e morreu. O acidente ocorreu nas proximidades do município de Capanema, no nordeste paraense, por volta das 20h30 desta quinta-feira (2).

O veículo pertence à prefeitura de Tracuateua, município vizinho a Capanema, e seguia com três pessoas da comunidade de Vila Fátima, em Tracuateua. Os nomes dos ocupantes do veículo não foram divulgados.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam as vítimas na beira da estrada. Um vídeo, que circulou nas redes sociais, mostra a equipe do Samu em procedimento de reanimação da paciente.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros também deu apoio aos feridos. No entanto, a paciente morreu em razão dos graves ferimentos.

Populares informaram que uma ultrapassagem mal feita pode ter sido a causa do acidente.